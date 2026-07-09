La CGEM veut mobiliser les opérateurs marocains autour du PND en Côte d’Ivoire

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) s’est engagée à mobiliser le secteur privé national autour des priorités du Programme national de développement (PND) 2026-2030 en Côte d’Ivoire, en facilitant l’identification de projets structurants, les partenariats entre entreprises des deux pays et les investissements créateurs de valeur et d’emplois.

Cet engagement a été exprimé par Mehdi Tazi, président de (CGEM) à l’occasion de sa participation, à la tête d’une importante délégation de dirigeants marocains représentant plus de 100 entreprises, aux Assises du Groupe Consultatif pour le financement du PND, jeudi 9 juillet à Abidjan.

Cette participation s’inscrit dans la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, faisant du renforcement de la coopération entre les pays africains, de l’intégration économique du continent et du développement de partenariats mutuellement bénéfiques des priorités stratégiques, indique un communiqué de la CGEM.

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Intervenant lors de la Journée des investisseurs de ces Assises, M. Tazi a salué l’ambition portée par le PND 2026-2030, soulignant que la part du financement attendue du secteur privé, estimée à plus de 70 % du programme, confirme le rôle déterminant de l’entreprise dans la transformation économique de la Côte d’Ivoire.

Il a rappelé que la Côte d’Ivoire demeure l’une des principales destinations des investissements marocains en Afrique, avec 1,24 milliard de dirhams d’investissements directs en 2024, une dynamique se traduit par la présence de nombreux groupes marocains opérant dans des secteurs.

Il a également souligné les fortes complémentarités entre les économies marocaine et ivoirienne et appelé à accélérer les partenariats industriels, les co-investissements et les joint-ventures, notamment dans l’agroalimentaire, mais aussi dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures, de l’industrie pharmaceutique, des services de santé, le tourisme et des nouvelles technologies.

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Dans le cadre de ces Assises, les entreprises marocaines ont tenu plusieurs réunions avec des acteurs publics et privés ivoiriens, coordonnées par l’ambassade du Maroc, afin d’explorer les projets inscrits dans le PND 2026-2030, d’identifier des opportunités de co-investissement et de nouer des partenariats opérationnels.

Par ailleurs, Mehdi Tazi s’est entretenu avec Ahmed Cissé, Président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). Les deux présidents ont convenu d’ajuster et de dynamiser le Groupe d’Impulsion Économique (GIE) Maroc-Côte d’Ivoire afin de l’aligner sur les priorités du PND.