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Santé

Haute Autorité de la santé: le gouvernement nomme les membres du conseil et lance l’opérationnalisation de l’institution

by Challenge
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La Haute Autorité de la santé (HAS) franchit une étape décisive. Le gouvernement a officialisé, à travers un décret publié au Bulletin officiel du 2 juillet 2026, la nomination des membres de son conseil. Cette désignation, qui comprend cinq vice-présidents permanents et dix conseillers, ouvre la voie à l’entrée en fonction de cette nouvelle institution stratégique appelée à remplacer l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM).

Le processus de mise en place de la Haute Autorité de la santé s’accélère. Le décret, signé par le Chef du gouvernement et publié au Bulletin officiel n° 7522 du 16 Moharram 1448 (2 juillet 2026), entérine la composition du conseil de cette nouvelle instance, créée en vertu de la loi n° 07.22.

Cette nomination intervient en application des dispositions de cette loi ainsi que de son décret d’application n° 2.24.643, qui définit les modalités de désignation des membres du conseil. Conformément à ces textes, l’organe de gouvernance est composé, outre son président, de cinq vice-présidents permanents et de dix conseillers.

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Le président de la Haute Autorité de la santé, Mustapha Aboumaarouf, avait été nommé en octobre 2024 par le Roi, lors d’un Conseil des ministres.

Cinq vice-présidents permanents pour un mandat de cinq ans

Les cinq membres permanents, désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois, sont :

  • Fouzi Benabdenbi ;
  • Salama Endifi ;
  • Sanaz Reda ;
  • Abdelhafid Debbagh ;
  • Nadia Ettahiri Ejjouti.

Leur nomination repose sur leurs compétences et leur expertise scientifique, technique, juridique et économique dans le domaine de la santé.

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Dix conseillers pour accompagner les travaux de la HAS

Le décret désigne également dix membres consultatifs, nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois :

  • Mounia Makrami ;
  • Khalid Ennibi ;
  • Ahmed Amer ;
  • Ghizlane Benjelloune ;
  • Yahya Echerah ;
  • Belkacem Chagar ;
  • Etouhami Abdelkhalek ;
  • Saâd Slimane Bouhmadi ;
  • Mohamed Ababou ;
  • Najat El Mokhtar.

Une étape clé de la réforme du système de santé

Avec cette nomination, la Haute Autorité de la santé dispose désormais de son organe de gouvernance, une étape essentielle pour son entrée en activité. Cette nouvelle institution est appelée à jouer un rôle central dans la régulation, l’évaluation et l’amélioration de la qualité du système de santé marocain.

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L’installation de son conseil marque ainsi une avancée majeure dans la mise en œuvre de la loi n° 07.22 et ouvre la voie à l’opérationnalisation effective de la HAS, qui succédera à l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) dans le cadre de la réforme en profondeur de la gouvernance sanitaire du Royaume.

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