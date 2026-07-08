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Assurances

Sanlam-Allianz devient le 4ème assureur au Maroc avec 14% de parts de marché

by Challenge
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Avec plus de 8 milliards de dirhams de primes émises agrégées, la fusion-absorption d’Allianz Maroc par Sanlam Maroc, entrée en vigueur le 2 juillet dernier, propulse le nouveau groupe au 4è rang du marché national de l’assurance avec près de 14% de parts de marché, au moment où il s’impose comme leader l’assurance Non-Vie avec une part de marché de 23%, explique-t-on dans un communiqué.

Cette fusion marque l’aboutissement de plusieurs mois de préparation et d’un processus réglementaire exigeant, explique-ton dans un communiqué, notant que ce rapprochement s’inscrit dans la dynamique engagée par les groupes Sanlam et Allianz à l’échelle du continent africain.

Elle offre aux assurés du groupe une proximité inégalée grâce à ses 750 points de vente à travers le Royaume, et bénéficie du soutien de deux groupes internationaux de premier plan, renforçant ainsi sa capacité à accompagner durablement ses assurés et partenaires.

Lire aussi | Maroc: finalisation des modalités d’absorption d’Allianz par Sanlam

Concrètement, cette solidité accrue se traduira progressivement par des bénéfices tangibles pour les assurés et les partenaires : une qualité de service renforcée, des offres et parcours clients progressivement enrichis, une capacité d’innovation amplifiée et une proximité étendue, portée par le réseau de distribution le plus étendu du Royaume.

Si les bénéfices de cette fusion se concrétiseront progressivement à moyen et long terme, la compagnie s’attache, à court terme, à garantir une transition simple, fluide et sans rupture pour ses assurés, collaborateurs et partenaires. Ainsi, les contrats en cours restent pleinement valables jusqu’à leur échéance, les services continuent d’être assurés normalement, les sinistres restent pris en charge sans interruption et les interlocuteurs habituels restent les mêmes. Aucune démarche particulière n’est requise de la part des clients.

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