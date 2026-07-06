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BAM: le dirham quasi-stable face au dollar, les réserves de change avoisinent les 500 MMDH

by Challenge
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Le dirham s’est apprécié de 0,1% vis-à-vis du dollar américain, mais s’est déprécié de 0,4% face à l’euro durant la période du 25 juin au 1er juillet, selon le récent bulletin des indicateurs hebdomadaires de Bank Al-Maghrib (BAM).

Alors qu’aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 495,8 milliards de dirhams (MMDH) en date du 26 juin, en hausse 23,4% en glissement annuel.

Concernant le volume des interventions de BAM, il s’est élevé, durant la période du 25 juin au 1er juillet 2026, à 156,6 MMDH en moyenne quotidienne. Ce volume se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 61,6 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (49,6 MMDH), ainsi que des prêts garantis (45,4 MMDH).

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Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges est revenu à 1,7 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 2,25%. Lors de l’appel d’offres du 1er juillet 2026 (date de valeur le 2 juillet 2026), la Banque a injecté un montant de 53,5 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s’est apprécié de 0,1% du 25 juin au 1er juillet, ramenant sa contre-performance depuis le début de l’année à 3,8%. Cette évolution reflète notamment des progressions de 2,5% pour l’indice des « Mines », de 3,2% pour celui de « l’Agroalimentaire et Production » et de 0,4% pour les « Banques ».

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En revanche, les indices des « Matériels, Logiciels et Services Informatiques » et des « Services de transport » ont accusé des baisses respectives de 2,1% et 1,3%.

Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est revenu, d’une semaine à l’autre, de 1,3 MMDH à 1,2 MMDH, réalisé principalement sur le marché central « Actions ».

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