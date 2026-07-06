L’intelligence artificielle au cœur du Demo Day d’Attijariwafa bank

Wenov, l’entité dédiée à l’innovation au sein du groupe Attijariwafa bank, et Onepoint, cabinet de conseil en transformation, ont co-organisé, récemment, la finale de la 6ème édition du Wenov Think & Make x IA Center, un événement marquant l’aboutissement d’un programme d’innovation interne d’envergure, mené tout au long de l’année avec les collaborateurs du Groupe.

Le Demo Day, placé sous le thème de l’intelligence artificielle comme levier de transformation du secteur bancaire, a été l’occasion de dévoiler cinq projets développés par les collaborateurs du Groupe dans le cadre de ce programme d’innovation interne.

Ouvert à l’ensemble des équipes et mobilisant toutes les expertises métiers, cette initiative a permis de passer de l’idée au prototype autour de cinq thématiques stratégiques : l’expérience client, l’expérience collaborateur, la fraude, le risque et conformité, et l’efficacité opérationnelle.

Lire aussi | Simple: Attijariwafa bank lance la première néobanque marocaine

Les solutions retenues ont été sélectionnées en fonction de leur impact métier, de leur faisabilité technique et de leur potentiel de déploiement à l’échelle, avant d’être présentées devant le COMEX en vue de leur mise en œuvre opérationnelle dans les prochains mois.

De l’idée à l’impact : un accompagnement de bout en bout

One point a accompagné Wenov à chaque étape clé du programme Wenov Think & Make x IA Center. Ce soutien s’est manifesté dès le lancement de l’appel à candidatures, en passant par la structuration des idées, l’élaboration des business cases, la modélisation du ROI et la préparation des pitches.

Cet accompagnement, mené en étroite collaboration avec les équipes de Wenov et de l’IA Center d’Attijariwafa bank, a permis de transformer des intuitions métier en projets concrets, mesurables et prêts à être déployés.

Une ambition portée au plus haut niveau

Le programme, lancé sous l’impulsion de Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, a été inauguré par Hassan El Bedraoui, Directeur Général Délégué en charge du Pôle Transformation, Innovation, Technologies et Opérations. Cette initiative illustre l’importance stratégique que le Groupe accorde à l’innovation et à l’intelligence artificielle comme moteur de transformation.

Lire aussi | Attijari Payment transforme le smartphone en TPE

À cette occasion, M. El Bedraoui a souligné : « Notre véritable avantage compétitif réside dans nos collaborateurs. Leur créativité, leur expertise et leur capacité à unir leurs forces pour imaginer des solutions inédites constituent le socle de notre transformation. »

De son côté, El Mehdi Alaoui Mrani, Partner & Vice-Président Onepoint Maroc, a déclaré : « Attijariwafa bank a démontré aujourd’hui que l’innovation la plus puissante est celle qui émane de l’intérieur. Nous sommes fiers d’avoir accompagné cette ambition grâce à nos méthodes collaboratives et à notre expertise en intelligence artificielle, qui font notre singularité. »

Lire aussi | Attijariwafa bank lance la première « Carte Virtuelle » au Maroc

À travers cet événement, le Groupe réaffirme sa volonté de mobiliser l’intelligence collective de ses collaborateurs afin de faire de l’intelligence artificielle un levier majeur de transformation, destiné à enrichir l’expérience client, à renforcer l’efficacité des équipes et à ouvrir la voie vers une nouvelle dynamique d’innovation et de performance durable.