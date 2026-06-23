Bank of Africa scelle deux partenariats stratégiques en Chine

En consécration de son statut de partenaire de référence des relations sino-africaines, Bank of Africa a conclu, à Pékin, deux partenariats stratégiques visant à promouvoir les échanges commerciaux, encourager les investissements et créer de nouvelles opportunités d’affaires entre la chine et l’Afrique.

Ainsi, le groupe bancaire et China International Exhibition Center Group Limited (CIEC Group) ont signé, le 21 juin 2026, un Mémorandum de Coopération visant à renforcer leur collaboration dans le cadre de la 5ᵉ édition de la China International Supply Chain Expo (CISCE), prévue en 2027 à Pékin.

Premier salon national au monde entièrement dédié aux chaînes d’approvisionnement, la CISCE constitue une plateforme majeure de coopération commerciale internationale. À cette occasion, Bank of Africa, en s’appuyant sur son réseau international, notamment sa succursale de Shanghai, constitue une véritable passerelle financière sino-africaine jouant un rôle clé dans l’accompagnement des entreprises désireuses de développer leurs activités à l’international.

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À travers cet accord, les deux parties s’engagent à développer des initiatives conjointes de promotion de l’événement, à encourager la participation d’entreprises et de délégations africaines, ainsi qu’à faciliter les rencontres d’affaires et les opportunités de partenariat entre acteurs économiques chinois et africains. Dans cette dynamique, la signature de ce mémorandum illustre la volonté commune des deux partenaires de favoriser l’intégration des entreprises africaines dans la chaîne de valeur mondiale et leur développement à l’international.

D’autre part, Bank of Africa et sa succursale à Shanghai ont signé, le 23 juin, un Mémorandum de Coopération avec la China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME), l’une des principales organisations chinoises de promotion du commerce extérieur et de la coopération industrielle.

Cet accord a pour objectif de renforcer les échanges économiques et commerciaux entre la Chine, le Maroc et l’ensemble des pays de présence du Groupe Bank of Africa, tout en favorisant le développement des investissements et des projets industriels à forte valeur ajoutée.

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Grâce à sa présence dans 31 pays et à sa succursale de Shanghai, le groupe bancaire confirme son positionnement de partenaire privilégié des échanges entre la Chine et l’Afrique. Le Groupe accompagnera ainsi les entreprises chinoises dans leurs projets d’investissement et de développement sur le continent africain à travers une offre complète de solutions de financement, de trade finance et de services bancaires adaptés à leurs besoins.

Ces initiatives s’inscrivent pleinement dans la stratégie de Bank of Africa visant à soutenir les flux commerciaux et d’investissement entre l’Afrique et ses partenaires internationaux, tout en contribuant au renforcement de la coopération économique Sud-Sud.