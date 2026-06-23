L’ambassadeur El Ansari appelle les opérateurs chinois à tirer parti du partenariat stratégique bilatéral

L’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Chine, Abdelkader El Ansari, a appelé, mardi à Pékin, les entreprises chinoises à tirer pleinement profit du partenariat stratégique Maroc-Chine pour développer de nouveaux projets d’investissement dans le Royaume, mettant en avant les atouts d’une plateforme industrielle, technique et logistique tournée vers l’Europe, l’Afrique et l’espace atlantique.

Intervenant lors d’une réunion organisée en marge de la 4e Exposition internationale des chaînes d’approvisionnement de Chine (CISCE), M. El Ansari a souligné que le partenariat stratégique scellé en 2016 entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président Xi Jinping, dont le 10e anniversaire est célébré cette année, a donné une nouvelle dimension aux relations économiques bilatérales, marquée par une progression du nombre des projets d’investissements, des échanges commerciaux et des partenariats industriels.

Cette dynamique s’est traduite par une présence croissante des entreprises chinoises dans plusieurs secteurs clés de l’économie marocaine. Les investissements directs chinois au Maroc ont ainsi atteint près de 2 milliards de dirhams en 2025, illustrant la confiance grandissante des opérateurs chinois dans les perspectives offertes par le Royaume, s’est-il félicité.

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Dans un contexte marqué par la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales et la recherche de nouvelles plateformes de production et d’exportation, le Maroc renforce son positionnement comme hub régional reliant l’Europe, l’Afrique et le bassin atlantique, a relevé l’ambassadeur.

Il a mis en avant la situation géographique du Royaume ainsi que la qualité de ses infrastructures, citant notamment le complexe portuaire Tanger-Med, les projets stratégiques en cours de finalisation à Nador et à Dakhla, les zones industrielles intégrées et les importants projets de développement engagés pour faire du Maroc un pays émergent.

Le Maroc dispose également d’un réseau de plus de 56 accords de libre-échange offrant un accès privilégié à un marché de plus d’un milliard de consommateurs. À cela s’ajoute son rôle croissant dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui ouvre de nouvelles perspectives aux investisseurs souhaitant développer des activités à destination des marchés africains.

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M. El Ansari a par ailleurs souligné la solidité des fondamentaux économiques du Royaume, caractérisés par une stabilité institutionnelle reconnue, une inflation maîtrisée et une population jeune dont près de 70% a moins de 35 ans. Autant d’éléments favorables à l’investissement productif.

L’ambassadeur a mis en exergue les opportunités offertes dans les secteurs de l’industrie automobile et de la mobilité électrique, devenus des piliers de la coopération économique entre les deux pays. Avec une capacité de production supérieure à un million de véhicules par an et des ambitions affirmées dans les batteries et les véhicules électriques, le Maroc entend consolider sa place dans les chaînes de valeur industrielles mondiales.

L’aéronautique constitue également un domaine de coopération à fort potentiel, grâce à un écosystème industriel mature et à une expertise reconnue qui ont permis au Royaume de s’imposer comme l’un des principaux pôles du secteur sur le continent africain.

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Les infrastructures, la logistique et les transports figurent aussi parmi les domaines offrant les perspectives les plus importantes. Les projets ferroviaires à grande vitesse, les extensions portuaires et les investissements liés à la mobilité durable devraient connaître une nouvelle accélération à l’approche de la Coupe du monde 2030, ouvrant des opportunités significatives aux entreprises chinoises spécialisées dans l’ingénierie, la construction et le financement.

Le diplomate a également mis en avant les perspectives de coopération dans la transformation numérique et l’intelligence artificielle, domaines où l’expertise technologique chinoise peut accompagner les ambitions du Royaume en matière d’innovation et de modernisation.

L’agro-industrie, le textile et le tourisme figurent également parmi les secteurs porteurs. M. El Ansari a notamment souligné que la hausse attendue des flux touristiques chinois vers le Maroc nécessitera le développement de nouvelles infrastructures et de services adaptés à cette clientèle.

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Il a, en outre, rappelé que la nouvelle Charte de l’investissement et les mécanismes d’accompagnement mis en place par les autorités marocaines offrent un cadre particulièrement attractif pour les investisseurs étrangers souhaitant développer des projets à forte valeur ajoutée.

M. El Ansari a enfin mis en avant le potentiel du partenariat triangulaire Maroc-Chine-Afrique, estimant qu’il constitue un levier stratégique pour accélérer l’industrialisation du continent, renforcer les chaînes de valeur régionales et promouvoir des projets fondés sur le bénéfice mutuel.

Organisée du 22 au 26 juin par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), la CISCE réunit cette année plus de 1.200 entreprises et organisations issues de 85 pays et régions, confirmant son statut de principale plateforme mondiale dédiée aux chaînes d’approvisionnement et à la coopération industrielle internationale.