Secteurs porteurs en Côte d’Ivoire: quelles opportunités pour les PME marocaines ?

Portée par une croissance soutenue, une stabilité politique retrouvée et des réformes économiques ambitieuses, la Côte d’Ivoire s’impose comme un pôle d’attraction majeur pour les investisseurs étrangers. Depuis quelques années, les grandes entreprises marocaines y renforcent leur présence. Pourtant, ce marché dynamique offre également de réelles perspectives pour les PME souhaitant s’implanter en Afrique de l’Ouest. Tour d’horizon des secteurs porteurs.

Dans un contexte africain marqué par des recompositions économiques rapides et une compétition accrue entre pôles régionaux, la Côte d’Ivoire s’impose aujourd’hui comme l’un des marchés les plus structurants d’Afrique de l’Ouest. Avec une croissance oscillant entre 6 et 7% ces dernières années, le pays s’affirme comme la locomotive de l’UEMOA, combinant stabilité institutionnelle, réformes pro-business et investissements massifs dans les infrastructures.

Mais au-delà des indicateurs macroéconomiques, c’est une transformation plus profonde qui est à l’œuvre : celle d’un modèle économique historiquement agricole en transition vers une économie de valeur, industrialisée et digitalisée. Port d’Abidjan modernisé, Plan National de Développement (PND 2021-2025) mobilisant plus de 59 000 milliards de FCFA, émergence de zones industrielles et numériques… La Côte d’Ivoire construit méthodiquement son statut de hub régional en Afrique de l’ouest.

Dans ce paysage, les grandes entreprises marocaines ont déjà pris position, notamment dans la banque, les télécoms ou l’immobilier. Pourtant, une lecture plus fine du marché révèle une réalité souvent sous-estimée : les PME marocaines disposent d’un avantage stratégique décisif. Proximité culturelle, agilité opérationnelle, expertise dans des marchés émergents… autant d’atouts qui leur permettent de capter des segments encore peu structurés mais à forte croissance. Dans cet article Challenge offre une vue panoramique des secteurs porteurs pour les PME marocaines en Côte d’Ivoire, et comment s’y positionner intelligemment ?

1. L’agro-industrie : du potentiel agricole à la bataille de la transformation

Selon une étude de l’agence française BPI, l’agriculture reste la colonne vertébrale de l’économie ivoirienne. «Elle représente environ 20 % du PIB et mobilise près des deux tiers de la population active». Premier producteur mondial de cacao et deuxième exportateur de noix de cajou, le pays dispose d’une base agricole exceptionnelle. Pourtant, une grande partie de cette production est encore exportée à l’état brut, ce qui limite la captation de valeur. C’est précisément dans cette faille structurelle que se situe l’opportunité stratégique pour les PME marocaines.

La politique ivoirienne vise désormais la transformation locale: zones agro-industrielles intégrées, incitations fiscales, structuration des filières. Cela ouvre un champ d’action considérable dans : la transformation agroalimentaire (cacao, anacarde, fruits tropicaux), les équipements agricoles et industriels, la logistique et le stockage, l’agritech et les solutions d’optimisation des rendements.

L’agriculture ivoirienne, pour rester un socle, doit devenir un levier d’émancipation économique. Et dans cette transition, les investisseurs marocains, s’ils comprennent les équilibres sociaux et les enjeux environnementaux, peuvent jouer un rôle structurant.

Pour les PME marocaines, déjà expérimentées dans l’agro-industrie et l’export, il ne s’agit plus seulement d’exporter vers l’Afrique, mais de produire en Afrique pour l’Afrique.

2. Le numérique : un marché en structuration rapide

La Côte d’Ivoire vit une véritable mutation digitale. Avec un taux de pénétration Internet de plus de 60 % et des dizaines de millions d’abonnements mobiles, le numérique devient un pilier de croissance.

La stratégie “e-Côte d’Ivoire”, la création d’une zone franche numérique à Grand-Bassam et la digitalisation des services publics témoignent d’une volonté politique claire. Aujourd’hui le pays est devenu un laboratoire de la fintech, avec l’explosion des services de paiement mobile, de microcrédit numérique et de néobanques locales. Des start-ups comme Djamo, Julaya ou CinetPay bousculent les acteurs traditionnels et attirent les capitaux. L’écosystème est soutenu par des incubateurs comme Seedspace, Impact Hub ou Orange Digital Center, qui structurent un vivier entrepreneurial jeune, inventif et résilient.

Ce secteur offre des opportunités concrètes pour les PME marocaines dans : les services IT et la transformation digitale des entreprises, la fintech et les solutions de paiement, les plateformes e-commerce, la cybersécurité et la gestion des données, les solutions SaaS adaptées aux marchés africains.

«Contrairement aux idées reçues, ce marché n’est pas saturé. Il reste fragmenté, avec une forte demande en solutions locales adaptées aux réalités africaines », explique l’étude de BPI.

3. Le BTP et l’immobilier : répondre à une urbanisation sous pression

Avec une croissance démographique soutenue et une urbanisation rapide, la Côte d’Ivoire fait face à un déficit massif en logements, estimé à plus de 600 000 unités.

Cette pression urbaine alimente une dynamique forte dans : la construction de logements sociaux, les infrastructures urbaines (routes, ponts, hôpitaux), les zones industrielles et commerciales.

Le Plan National de Développement consacre une part importante de ses investissements aux infrastructures, ce qui crée un effet d’entraînement pour l’ensemble de l’écosystème du BTP.

Pour les PME marocaines, les opportunités ne se limitent pas à la construction : matériaux de construction, ingénierie, solutions d’efficacité énergétique, urbanisme durable.

Et au-delà du bâti, il y a aussi la question des matériaux, de la logistique de chantier, de la formation des ouvriers, autant de niches où s’ancrer intelligemment. L’expérience marocaine en matière de villes nouvelles, de logements sociaux ou de construction à coût maîtrisé constitue ici un avantage comparatif majeur.

4. L’énergie : un secteur stratégique en pleine expansion

La Côte d’Ivoire ambitionne de devenir un hub énergétique régional, notamment grâce à ses ressources en pétrole, gaz et hydroélectricité.

Les investissements dans les centrales électriques, les barrages et les réseaux de distribution s’accélèrent, avec un objectif d’accès universel à l’électricité à l’horizon 2030.

Les niches pour les PME sont nombreuses : solutions d’électrification rurale, énergies renouvelables (solaire, biomasse), maintenance et services techniques, efficacité énergétique.

Ce secteur, souvent dominé par de grands acteurs, laisse pourtant des espaces importants pour des opérateurs agiles capables d’intervenir sur des segments spécifiques. À Abidjan comme à Bouaké, la question de la sécurité énergétique, du coût de l’électricité et de la souveraineté industrielle devient une priorité politique. Dans ce contexte, les investisseurs qui miseront sur l’agilité, la technologie et la durabilité pourraient bien devenir les architectes du nouveau mix énergétique ivoirien.

5. Le tourisme : une industrie en reconstruction

Longtemps freiné par l’instabilité politique, le tourisme ivoirien connaît un regain d’intérêt. Le programme “Sublime Côte d’Ivoire”, doté de plusieurs centaines de milliards de FCFA, vise à structurer une offre touristique moderne et diversifiée.

Avec un littoral attractif, des parcs naturels classés et une richesse culturelle forte, le pays dispose d’un potentiel encore sous-exploité.

Les PME marocaines peuvent se positionner sur : l’hôtellerie et l’hébergement, les services touristiques, la formation, le tourisme d’affaires.

Le Maroc, en tant que référence continentale en matière de tourisme, dispose ici d’un savoir-faire exportable. L’occasion est unique. Qu’il s’agisse d’hôtellerie durable, de valorisation patrimoniale, d’aménagement de zones naturelles ou de formation professionnelle, les expertises sont multiples. Mais le défi sera d’agir avec finesse, en respectant les équilibres sociaux et environnementaux locaux. Le tourisme ivoirien ne veut pas être un copier-coller d’un modèle balnéaire mondialisé. Il cherche à raconter sa propre histoire.

Un terrain d’opportunités pour les startups

Longtemps en marge des grandes dynamiques mondiales de l’innovation, la Côte d’Ivoire amorce aujourd’hui une transformation silencieuse mais stratégique. À Abidjan comme à Yamoussoukro ou Bouaké, une nouvelle génération délaisse progressivement les trajectoires classiques pour se tourner vers l’entrepreneuriat, la tech et l’innovation à impact. Ce basculement traduit l’émergence d’un écosystème encore en structuration, mais porté par une énergie réelle et des besoins massifs.

Le terreau est particulièrement favorable. L’adoption précoce du mobile money a accéléré les usages numériques, tandis que des secteurs comme la santé, l’éducation, l’agriculture ou la logistique offrent des marchés peu saturés. Des startups comme Djamo, CinetPay ou Coliba illustrent cette dynamique, en combinant innovation technologique et inclusion, avec une ambition régionale affirmée.

L’écosystème reste toutefois contraint par des défis structurels : accès limité aux financements d’amorçage, réseaux d’investisseurs encore restreints et cadre réglementaire parfois en décalage. Malgré cela, des acteurs comme Impact Hub Abidjan, Seedspace Abidjan ou Orange Fab contribuent à structurer l’environnement, tandis que Janngo Capital et Comoé Capital amorcent une dynamique d’investissement.

Dans ce contexte, les startups françaises disposent d’une fenêtre stratégique. Plus qu’un marché, la Côte d’Ivoire offre un espace de co-construction : mentorat, partenariats technologiques, cofinancement. Portées par des initiatives comme AfricArena ou Digital Africa, certaines startups ivoiriennes visent déjà l’international.

La Côte d’Ivoire s’impose ainsi comme un laboratoire d’innovation en Afrique de l’Ouest. Pour les acteurs français, l’enjeu est clair : s’y positionner dès maintenant, au cœur d’un écosystème encore en formation mais à fort potentiel.

Créer une entreprise : démarches, opportunités et défis

Créer une entreprise en Côte d’Ivoire implique de suivre une série d’étapes administratives précises. Challenge après ses investigations vous présente les étapes clés pour investir en côte d’ivoire. La création d’une entreprise fait intervenir plusieurs acteurs. Le principal demeure le Centre de Promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), au sein duquel est logé le guichet unique de l’investissement pour simplifier les formalités de création d’une société. En effet, cet organe a pour objectif de promouvoir l’investissement privé national et étranger.

Les démarches à respecter vont de la déclaration notariée de souscription et de versement à l’enregistrement des mouvements de capitaux en passant notamment par l’immatriculation au registre du commerce et de crédit mobilier (RCCM), la publication de l’avis de création et d’immatriculation au registre de commerce et de crédit mobilier, la légalisation de l’avis, etc. Elle fait intervenir des acteurs aussi diversifiés que les notaires, la Direction de l’Enregistrement et du Timbre, le greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan, etc. Les formalités relatives à la constitution de l’entreprise peuvent être menées directement par l’entrepreneur, mais certains ont recours à des cabinets juridiques, outillés en la matière.

Les 11 étapes clés :

1. Formalités juridiques et notariales

Tout commence par une déclaration notariée de souscription et de versement (DNSV), document officiel prouvant le dépôt des fonds et l’engagement des associés. Cette étape, encadrée par un notaire, détermine aussi le montant des honoraires. Une fois cela établi, les promoteurs doivent enregistrer les statuts de la société auprès de la Direction de l’enregistrement. Ce processus implique le paiement de timbres fiscaux et de droits d’enregistrement proportionnels au capital. Ensuite, le dépôt des statuts au greffe du tribunal permet d’obtenir un récépissé de dépôt, indispensable pour l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et du crédit mobilier.

2. Enregistrement des statuts et de la déclaration notariée

Il doit se faire dans un délai d’un mois à compter de la date indiquée sur les statuts auprès de la Direction de l’enregistrement et des timbres sise à la Cité administrative, tour E 3ème étage. Pour se faire, les promoteurs doivent produire huit exemplaires originaux des statuts signés et paraphés. Quant aux sociétés anonymes, elles doivent produire 8 exemplaires du procès-verbal de l’assemblée constitutive et du procès-verbal du conseil d’administration. Après avoir fourni tous ces documents, les initiateurs sont en droit de recevoir six exemplaires originaux des statuts enregistrés. Le coût de la prestation est multi-forme. D’abord, un timbre de 500 FCFA doit être apposé sur chacune des feuilles de chaque exemplaire. Ensuite il y a un droit d’enregistrement à payer. Il est calculé en pourcentage du capital social. Les entreprises dont le capital varie entre 3 millions et 5 milliards, doivent verser 0,3% du capital alors que celles de plus de 5 milliards doivent s’acquitter de 0 ,1 de ce montant.

3- Dépôt des statuts au greffe du tribunal

Comme son nom l’indique, il se fait au Greffe du Tribunal d’Abidjan situé au sous-sol du palais de justice au Plateau à Abidjan. La liste des pièces à fournir est composée essentiellement de 2 exemplaires des statuts préalablement enregistrés. Ce service coûte 5 000 F aux promoteurs, qui reçoivent en retour un récépissé de dépôt

4. Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)

Elle se fait au greffe du tribunal. Le dossier inclut cinq formulaires standards et les frais s’élèvent à environ 11 000 FCFA. À l’issue de cette étape, l’entreprise reçoit son numéro d’immatriculation.

5. Publication de l’avis de création

Dans les 15 jours suivant l’immatriculation, l’avis doit paraître dans le Journal Officiel ou un journal habilité. Cette publication rend officielle la création de l’entreprise.

6. Légalisation de l’avis de création

Les mairies exigent trois exemplaires du journal avec un timbre fiscal apposé. Après vérification, elles remettent trois copies légalisées du journal, essentielles pour les démarches à venir.

7. Déclaration fiscale d’existence

Elle s’effectue auprès de la Direction Générale des Impôts (DGI) ou du centre d’impôt compétent. Le formulaire est à remplir sur place. Cette déclaration permet l’attribution du numéro de compte contribuable.

8. Immatriculation au commerce extérieur

Pour les entreprises impliquées dans l’import/export, il faut obtenir un code importateur/exportateur. Cette démarche s’effectue au CEPICI ou auprès du ministère du Commerce, avec plusieurs justificatifs à fournir.

9. Immatriculation à la CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale)

Gratuite, cette étape donne un numéro matricule à l’employeur. Elle est obligatoire pour toute entreprise ayant du personnel salarié.

10. Déclaration du personnel

À faire à la CNPS et à l’Inspection du Travail. Elle concerne tous les employés, sauf les diplomates et fonctionnaires internationaux. Chaque salarié doit fournir des pièces personnelles (photo, identité, acte d’état civil).

11. Déclaration d’entrée et de sortie de capitaux

Pour les investisseurs étrangers, une autorisation de transfert de capitaux est nécessaire. Elle s’obtient via une banque ou la direction de la FINEX. Des formulaires gratuits sont à remplir pour valider cette étape.