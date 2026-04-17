Challenge N° 1010 • Du 17 au 23 avril 2026

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Dossier SIAM 2026 — L’agriculture marocaine à l’heure du renouveau
Focus II — GISS 2026
Interview
Décryptage
Économie
À LA UNE
Dossier SIAM 2026 — L’agriculture marocaine à l’heure du renouveau
Interview : Ahmed El Bouari, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.
Focus II — GISS 2026
Aviation civile : le Maroc accélère sa stratégie aérienne.
Interview
Rym Bedoui Ayari, Fondatrice de WeFranchiz.
Décryptage
Lachgar met en garde contre l’« hégémonie politique » qui menacerait le pluralisme.
Économie
La famille marocaine sous contrainte économique.
ACTUALITÉ
- Groupe Attijariwafa Bank : « 120 ans d’histoire économique et financière du Royaume »
- Santé : Nomination des directeurs des GST — Territorialisation de la santé
- Parlement : Repenser le logement
ENTREPRISES & MARCHÉS
- ZLECAf Trade Finance Summit : Casablanca accélère l’intégration économique africaine
- Brèves Business
- Digital & High-Tech
- Hôtellerie : La ruée des chaînes hôtelières internationales vers le Maroc
- Conjoncture : Un nouveau manuel de référence sur l’économie marocaine
AUTOMOBILE
- Nouveauté : M-Automotiv lance l’EXEED VX PHEV au Maroc
- Inauguration : Un showroom premium pour renforcer la présence de ROX Motor au Maroc
- Nouveauté : Dongfeng Maroc dévoile le BOX EV
- Moto : TVS Motor Company lance l’Apache RTR 310 au Maroc
MAGAZINE
- Société : Gestion de l’effet virIA — la barrière de protection, comme seule porte de secours
- Brèves Culture
- International : Extrêmes droites en Europe, une menace à prévoir
- Tribune : Noor Atlas, une nouvelle étape dans la souveraineté énergétique et industrielle du Maroc