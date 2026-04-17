Challenge N° 1010 • Du 17 au 23 avril 2026

À LA UNE

Dossier SIAM 2026 — L’agriculture marocaine à l’heure du renouveau

Interview : Ahmed El Bouari, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Focus II — GISS 2026

Aviation civile : le Maroc accélère sa stratégie aérienne.

Interview

Rym Bedoui Ayari, Fondatrice de WeFranchiz.

Décryptage

Lachgar met en garde contre l’« hégémonie politique » qui menacerait le pluralisme.

Économie

La famille marocaine sous contrainte économique.

ACTUALITÉ

Groupe Attijariwafa Bank : « 120 ans d’histoire économique et financière du Royaume »

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ENTREPRISES & MARCHÉS

ZLECAf Trade Finance Summit : Casablanca accélère l’intégration économique africaine

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Digital & High-Tech

Hôtellerie : La ruée des chaînes hôtelières internationales vers le Maroc

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AUTOMOBILE

Nouveauté : M-Automotiv lance l’EXEED VX PHEV au Maroc

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