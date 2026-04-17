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Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
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Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Kayouh: le Maroc favorable à l’émergence du Marché unique du transport aérien africain
Challenge N° 1010 • Du 17 au 23 avril 2026
Smeia célèbre le lancement officiel de Jetour au Maroc [Vidéo]
Marrakech: Valeria Madina Club Resort fête 20 ans d’un modèle touristique qui dure
L’enseigne marocaine MARH Coffee Roasters accélère son développement
L’UE soutient le plan d’autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine
Le gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions
Quel Moyen-Orient depuis les Accords d’Abraham ?
Moyen-Orient: le Groupe OCP tire son épingle du jeu…
OCP réussit une émission obligataire hybride de 1,5 milliard de dollars
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Sommaire

Challenge N° 1010 • Du 17 au 23 avril 2026

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À LA UNE

Dossier SIAM 2026 — L’agriculture marocaine à l’heure du renouveau
Interview : Ahmed El Bouari, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Focus II — GISS 2026
Aviation civile : le Maroc accélère sa stratégie aérienne.

Interview
Rym Bedoui Ayari, Fondatrice de WeFranchiz.

Décryptage
Lachgar met en garde contre l’« hégémonie politique » qui menacerait le pluralisme.

Économie
La famille marocaine sous contrainte économique.

ACTUALITÉ

  • Groupe Attijariwafa Bank : « 120 ans d’histoire économique et financière du Royaume »
  • Santé : Nomination des directeurs des GST — Territorialisation de la santé
  • Parlement : Repenser le logement

ENTREPRISES & MARCHÉS

  • ZLECAf Trade Finance Summit : Casablanca accélère l’intégration économique africaine
  • Brèves Business
  • Digital & High-Tech
  • Hôtellerie : La ruée des chaînes hôtelières internationales vers le Maroc
  • Conjoncture : Un nouveau manuel de référence sur l’économie marocaine

AUTOMOBILE

  • Nouveauté : M-Automotiv lance l’EXEED VX PHEV au Maroc
  • Inauguration : Un showroom premium pour renforcer la présence de ROX Motor au Maroc
  • Nouveauté : Dongfeng Maroc dévoile le BOX EV
  • Moto : TVS Motor Company lance l’Apache RTR 310 au Maroc

MAGAZINE

  • Société : Gestion de l’effet virIA — la barrière de protection, comme seule porte de secours
  • Brèves Culture
  • International : Extrêmes droites en Europe, une menace à prévoir
  • Tribune : Noor Atlas, une nouvelle étape dans la souveraineté énergétique et industrielle du Maroc

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