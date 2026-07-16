Reprise des conflits au Moyen-Orient : quels effets sur l’attractivité touristique du Maroc ?

Dans un contexte de reprise des tensions au Moyen-Orient, les équilibres du tourisme international pourraient être bouleversés. Pour le Maroc, cette situation pourrait représenter une opportunité de renforcer son attractivité auprès des voyageurs en quête de destinations stables et sécurisées. Décryptage des enjeux et des perspectives.

Le premier enseignement de cette séquence géopolitique tient dans un constat économique implacable. Pour le voyageur international, européen ou nord-américain, les destinations du monde arabo-musulman forment un continuum dans l’imaginaire collectif. Le soleil, le luxe apparent, l’exotisme culturel et l’accessibilité en vols long-courriers placent Dubaï, Le Caire et Marrakech dans une même catégorie de choix. Pourtant, ce qui les unissait dans le désir du vacancier les sépare désormais dans le prisme du risque. Là où les gratte-ciels émiratis symbolisaient la modernité et la sécurité absolue, ils incarnent aujourd’hui une cible potentielle, un théâtre d’opérations.

Cette perception du danger, amplifiée par un flot informationnel incontrôlé, agit comme un puissant répulsif. Face à cela, le Maroc bénéficie d’un avantage comparatif involontaire mais colossal : l’éloignement géographique des foyers de tension. Alors que les autorités émiraties tentent de museler les rumeurs en menaçant de poursuites judiciaires toute diffusion de contenus relatifs aux frappes – une mesure qui témoigne autant de leur inquiétude que de leur impuissance face à la viralité numérique – le Maroc reste en marge de la tourmente médiatique. Cette absence de bruit de fond anxiogène est devenue, en soi, un argument commercial de premier ordre.

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Les opérateurs du secteur le constatent avec une lucidité qui frôle le réalisme économique : les touristes qui hésitent entre une semaine à Dubaï et une semaine à Marrakech font désormais un calcul où le rapport plaisir/risque penche nettement en faveur du Royaume. Le différentiel de coût, significativement en faveur du Maroc, agit comme un accélérateur. Payer deux fois moins cher pour une expérience jugée tout aussi dépaysante, mais dans un environnement perçu comme stable, transforme la destination marocaine en une évidence arithmétique. L’Égypte, bien que géographiquement plus éloignée du théâtre des opérations que ne l’est le Golfe, subit, elle aussi, les conséquences de cette reconfiguration. Sa proximité relative avec la zone de conflit, couplée à l’image de fragilité politique qui lui colle à la peau, la cantonne à un rôle de victime collatérale.

Les flux touristiques qui devaient atterrir sur les bords du Nil ou dans les stations de la mer Rouge se redirigent vers l’Atlantique, faisant du Maroc le grand bénéficiaire d’une substitution forcée. Pour comprendre ce phénomène notre expert en tourisme Zoubir Bouhoute explique : «les conflits armés, les crises géopolitiques et les opérations terroristes constituent généralement des facteurs de risque pour le tourisme mondial. Ils entraînent souvent une baisse de la fréquentation des destinations directement concernées, mais provoquent également un phénomène bien connu des économistes du tourisme : la substitution des destinations. En d’autres termes, une grande partie des voyageurs qui avaient prévu de partir ne renoncent pas à leurs projets ; ils réorientent leur choix vers des pays offrant davantage de garanties en matière de stabilité, de sécurité et de continuité des services touristiques. Ce mécanisme a été observé à plusieurs reprises lors des grandes crises internationales et contribue régulièrement à une redistribution des flux touristiques à l’échelle mondiale».

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Et d’ajouter : «une telle conjoncture pourrait contribuer à renforcer les performances du secteur touristique national, notamment sur les marchés européens où les critères de sécurité et de stabilité occupent désormais une place déterminante dans le choix des destinations. Cette dynamique est susceptible de soutenir la progression des arrivées touristiques, d’améliorer les taux d’occupation des établissements, d’accroître les recettes en devises et de renforcer l’attractivité du Royaume auprès des investisseurs dans les secteurs de l’hôtellerie, de l’immobilier touristique et des services liés au voyage. Ces perspectives demeurent néanmoins étroitement liées à la capacité du Maroc à préserver son image de destination sûre et à poursuivre l’amélioration de la qualité de son offre».

Les institutions face au miroir de la résilience



Du côté des services de la tutelle, le discours se veut mesuré mais l’assurance est palpable. Les indicateurs de suivi des réservations affichent une stabilité qui détonne avec l’agitation du voisinage moyen-oriental. La diversification des marchés émetteurs – avec une ouverture accrue vers l’Amérique du Nord et l’Asie – a permis de réduire la dépendance à une clientèle européenne trop sensible aux soubresauts médiatiques. La montée en gamme de l’offre hôtelière et la multiplication des resorts intégrés ont attiré une clientèle aisée, dont les critères de choix privilégient désormais la sécurité et l’exclusivité au détriment du seul rapport qualité-prix. L’argumentaire institutionnel repose sur un triptyque qui fait désormais office de marque de fabrique : la sécurité, l’accessibilité et la connectivité.

Le Maroc a su, au fil des années, gommer les aspérités qui pouvaient rebuter les tour-opérateurs internationaux. Les aéroports tournent à plein régime, les lignes aériennes nationales et étrangères maintiennent leurs cadences, et la fluidité des procédures d’entrée rassure les agences de voyage. Cette maturité logistique est d’autant plus précieuse qu’elle permet au Royaume de se comparer, non plus aux autres destinations du Sud, mais aux grandes métropoles européennes comme Paris, Rome ou Barcelone. L’idée sous-jacente est claire : si ces capitales touristiques retrouvent leur niveau de fréquentation peu après des épisodes de crise, le Maroc, ayant atteint un stade comparable de professionnalisation, est en droit d’espérer la même résilience.

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Pour autant, les autorités évitent soigneusement de réduire cette embellie à un simple effet d’aubaine lié à la guerre. La communication officielle insiste sur la causalité inverse : si le Maroc encaisse bien le choc, c’est avant tout parce qu’il s’y était préparé. Le travail de diversification des marchés, la montée en puissance de la destination dans les salons internationaux, l’amélioration continue des infrastructures et la professionnalisation des ressources humaines du secteur ont construit un édifice suffisamment solide pour résister aux aléas extérieurs. La guerre au Moyen-Orient agit comme un révélateur, non comme un moteur. «Elle ne crée pas la performance, elle la dévoile », nous confie une source.

«Dans ce contexte, le Maroc apparaît parmi les destinations les mieux positionnées pour capter une partie de cette demande de substitution. Fort de sa stabilité politique et institutionnelle, de son environnement sécuritaire reconnu, de sa proximité avec les principaux marchés européens et de la diversité de son offre touristique, le Royaume dispose d’avantages compétitifs significatifs. À ces atouts s’ajoutent une connectivité aérienne en constante progression, des infrastructures modernes ainsi qu’une offre d’hébergement couvrant l’ensemble des segments du marché, des établissements hôteliers internationaux aux riads, maisons d’hôtes, résidences touristiques et villas de location», précise Bouhoute.

Du mirage conjoncturel à la conquête structurelle



La question centrale qui se pose désormais aux décideurs est celle de la pérennité de cette embellie. La guerre est un accident. Elle prendra fin, que ce soit par l’épuisement des belligérants, la médiation internationale ou l’implosion des rapports de force. Le jour où Dubaï retrouvera son image de ville sanctuarisée, où les plages égyptiennes seront à nouveau bondées, le Maroc devra soutenir la comparaison sans le filet de sécurité des tensions régionales. Si le Royaume se contente de cette manne conjoncturelle sans l’instrumentaliser pour verrouiller des parts de marché, il risque de subir un retour de bâton violent dès la première accalmie.

Les professionnels avertis le savent : «le touriste qui vient par substitution est un vagabond de l’offre, prompt à déserter dès que le prix ou la perception du risque l’appelle ailleurs. Pour le fidéliser, il ne suffit pas d’être le moins dangereux d’une région en feu ; il faut être le plus désirable d’une région en paix». Cet impératif de transformation du « plan B » en « plan A » exige des investissements lourds et une vision à long terme sur lesquels la tutelle semble, à écouter ses discours, déjà engagée. La montée en gamme ne peut s’arrêter aux seuls hôtels de luxe ; elle doit concerner les services, la formation, la préservation des sites et l’expérience globale du voyageur. La diversification des marchés émetteurs ne peut être un simple palliatif aux aléas européens ; elle doit devenir une colonne vertébrale de la politique touristique, intégrant des relais de croissance en Asie-Pacifique et dans les Amériques. La connectivité, enfin, doit anticiper les recompositions du transport aérien mondial pour que le Maroc reste un hub attractif même lorsque les compagnies du Golfe, en crise, réduiront leurs capacités.

«Plus qu’une opportunité conjoncturelle, cette évolution constitue un véritable test de compétitivité pour le tourisme marocain. Si le Royaume poursuit les efforts engagés en matière de connectivité aérienne, de diversification des marchés, de montée en gamme de l’offre et de promotion internationale, il sera en mesure de consolider durablement sa position parmi les destinations les plus attractives et les plus résilientes du bassin méditerranéen. La capacité à transformer un report temporaire des flux touristiques en une fidélisation durable des visiteurs constituera, à cet égard, l’un des principaux enjeux des prochaines années».

Voici les chiffres clés du trafic aérien marocain :

Le transport aérien marocain poursuit sa dynamique de croissance. Au premier semestre 2026, les aéroports du Royaume ont accueilli 18,83 millions de voyageurs, soit une progression de 8,8 % par rapport à la même période de 2025.

18,83 millions de passagers accueillis entre janvier et juin 2026.

+8,8 % de croissance annuelle du trafic.

16,84 millions de voyageurs sur les lignes internationales (+8,9 %).

1,99 million de passagers sur les vols domestiques (+8,6 %).

138 353 mouvements d’avions, en hausse de 9,7 %.

57 828 tonnes de fret aérien traitées, en progression de 12,3 %.

Mohammed V-Casablanca reste le premier hub du pays avec 5,76 millions de passagers, devant Marrakech-Menara (5,64 millions) et Agadir Al Massira (1,88 million).