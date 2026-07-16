Maroc : le HCP anticipe un regain de croissance au troisième trimestre

L’économie nationale devrait afficher un regain de dynamisme au troisième trimestre 2026, avec une croissance attendue à 5,4% en variation annuelle, contre 4,8% au trimestre précédent, selon le dernier point de conjoncture du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Selon le HCP, ce regain d’activité fait suite à un premier semestre marqué par le ralentissement des filières secondaires. Les perspectives s’annoncent désormais mieux orientées pour les industries extractives et manufacturières, dans un contexte de redressement de la demande intérieure et d’amélioration graduelle du commerce mondial. Cela dit, l’agriculture demeure le principal contributeur à cette accélération, avec une progression attendue de 19,9% en variation annuelle au troisième trimestre. Ce redressement du secteur agricole s’accompagne d’une dynamique plus large, portée par l’ensemble des composantes de l’économie.

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Toujours selon le HCP, l’amélioration du commerce mondial devrait soutenir la demande extérieure adressée au Maroc, avec une hausse attendue de 1,8% de la valeur ajoutée manufacturière. Les industries extractives devraient, elles aussi, bénéficier d’un environnement plus porteur, en particulier grâce au redressement de la demande étrangère en engrais. Ce dernier serait favorisé par un assouplissement des droits de douane sur le marché américain, ainsi que par le raffermissement de la demande indienne et japonaise. Par ailleurs, les activités tertiaires conserveraient, pour leur part, leur dynamisme, avec un affermissement de leur valeur ajoutée de 4,4% en variation annuelle.

La consommation des ménages reste le principal moteur de cette performance économique, avec une progression attendue de 4,9%, après 4,7% au trimestre précédent. Cette dynamique serait notamment soutenue par la poursuite de l’amélioration des revenus, ainsi que par le maintien de conditions de financement favorables, dans un contexte d’allégement des tensions inflationnistes. À ce titre, le HCP prévoit une inflation globale de 1,2% en moyenne annuelle au troisième trimestre, après un pic à 1,7% en avril, sous l’hypothèse d’un maintien du cours du Brent autour de 85 dollars le baril.

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L’investissement productif quant à lui devrait accélérer au troisième trimestre 2026, avec une progression estimée à 11,1 %, portée par le renforcement des projets dans les infrastructures portuaires, routières et hydrauliques. En revanche, les échanges extérieurs continueraient de peser sur la croissance, avec une contribution négative de 2,1 points en moyenne. La reprise des exportations (+10,2 %), tirée par les dérivés du phosphate, serait contrebalancée par une hausse plus marquée des importations (+12,4 %), stimulée par la demande intérieure.

Le HCP souligne que la balance des risques reste légèrement orientée à la baisse, en raison des incertitudes liées aux tensions géopolitiques et à leurs effets possibles sur l’énergie, le commerce et les coûts de production. Ces perspectives demeurent néanmoins soutenues par des fondamentaux solides : redressement de l’agriculture, résilience de la demande intérieure et maintien de conditions monétaires favorables.