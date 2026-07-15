Sécurité routière : Abdessamad Kayouh veut intégrer les nouvelles mobilités

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a plaidé, mardi à Rabat, pour une refonte de l’approche en matière de sécurité routière, afin d’intégrer les nouveaux modes de mobilité, tels que l’essor des trottinettes électriques et le développement des activités de livraison à domicile.

S’exprimant à l’ouverture du Conseil d’administration de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), M. Kayouh a souligné que cette orientation est dictée par les profondes mutations du secteur et l’évolution des usages en matière de mobilité. La stratégie nationale de sécurité routière 2026-2030 intervient dans un contexte préoccupant : plus de 160 000 accidents de la circulation ont été enregistrés en 2025, causant 4 577 décès.

Le ministre a relevé que les piétons ainsi que les usagers des deux et trois-roues motorisés représentent plus de 70 % des décès liés aux accidents de la route. Ces données permettent d’identifier les domaines prioritaires d’intervention afin de réduire le nombre de victimes et d’atteindre l’objectif fixé : diminuer de 50 % le nombre de décès d’ici 2030.

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Justement, la nouvelle stratégie nationale est appelée à accompagner les transformations du secteur et à renforcer l’efficacité des politiques de prévention et de sécurité routière. Elle vise à mieux encadrer les nouveaux usages de mobilité et à améliorer la coordination des actions de contrôle et de sensibilisation, a souligné le ministre. Et d’expliquer que, malgré un contexte difficile, la NARSA a poursuivi la mise en œuvre de son programme d’action en 2025 et enregistré plusieurs avancées significatives. Parmi les principales réalisations, figurent l’extension du réseau de radars porté à 1 140 unités. Ajoutez-y le renouvellement du parc de transport routier, doté d’une enveloppe de 143 millions de DH.

Des mesures traduisent la volonté des autorités de renforcer le contrôle routier et d’améliorer la sécurité des usagers, tout en accompagnant les évolutions technologiques et sociétales.