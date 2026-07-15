Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Challenge N° 1022 • Du 17 au 23 juillet 2026
Le géant asiatique de l’emballage plastique EPL Indovida s’implante au Maroc
IA : le ministère de la Transition numérique et Capgemini Maroc signent un mémorandum d’entente
CSA Motors fait le bilan d’un an de commercialisation de ROX au Maroc
The Frontline Unit confie sa direction à Badr Bougrine
Reprise des conflits au Moyen-Orient : quels effets sur l’attractivité touristique du Maroc ?
Maroc : le HCP anticipe un regain de croissance au troisième trimestre
Moncef Belkhayat : «mieux vaut détenir une part d’un grand groupe que rester seul à la tête d’une entreprise qui plafonne»
Kénitra, nouveau pilier de la stratégie Smart Car de Stellantis en Afrique et au Moyen-Orient
Maroc–France : une 15e Réunion de Haut niveau à Rabat
Home Flash-ecoAutomobileSécurité routière : Abdessamad Kayouh veut intégrer les nouvelles mobilités
Automobile

Sécurité routière : Abdessamad Kayouh veut intégrer les nouvelles mobilités

by David Jérémie
written by David Jérémie

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a plaidé, mardi à Rabat, pour une refonte de l’approche en matière de sécurité routière, afin d’intégrer les nouveaux modes de mobilité, tels que l’essor des trottinettes électriques et le développement des activités de livraison à domicile.

S’exprimant à l’ouverture du Conseil d’administration de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), M. Kayouh a souligné que cette orientation est dictée par les profondes mutations du secteur et l’évolution des usages en matière de mobilité. La stratégie nationale de sécurité routière 2026-2030 intervient dans un contexte préoccupant : plus de 160 000 accidents de la circulation ont été enregistrés en 2025, causant 4 577 décès.

Le ministre a relevé que les piétons ainsi que les usagers des deux et trois-roues motorisés représentent plus de 70 % des décès liés aux accidents de la route. Ces données permettent d’identifier les domaines prioritaires d’intervention afin de réduire le nombre de victimes et d’atteindre l’objectif fixé : diminuer de 50 % le nombre de décès d’ici 2030.

Lire aussi | Bouchaib Najioullah : le monde de l’automobile et des affaires au Maroc perd une figure marquante 

Justement, la nouvelle stratégie nationale est appelée à accompagner les transformations du secteur et à renforcer l’efficacité des politiques de prévention et de sécurité routière. Elle vise à mieux encadrer les nouveaux usages de mobilité et à améliorer la coordination des actions de contrôle et de sensibilisation, a souligné le ministre. Et d’expliquer que, malgré un contexte difficile, la NARSA a poursuivi la mise en œuvre de son programme d’action en 2025 et enregistré plusieurs avancées significatives. Parmi les principales réalisations, figurent l’extension du réseau de radars porté à 1 140 unités. Ajoutez-y le renouvellement du parc de transport routier, doté d’une enveloppe de 143 millions de DH.

Des mesures traduisent la volonté des autorités de renforcer le contrôle routier et d’améliorer la sécurité des usagers, tout en accompagnant les évolutions technologiques et sociétales.

Vous aimerez aussi

CSA Motors fait le bilan d’un an de commercialisation de ROX au Maroc

Kénitra, nouveau pilier de la stratégie Smart Car de Stellantis en Afrique et...

Auto Nejma introduit Denza et la recharge ultra-rapide Flash Charging au Maroc [Vidéo]

Renault Group franchit le cap du million de véhicules électriques

Nouveau Fiat Doblo : la polyvalence en version 7 places

Quest Dakar : un rallye hybride marocain au service du sport pour tous...