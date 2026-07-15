Abderraouf Sordo : «cette levée de fonds va agir comme un accélérateur puissant pour notre recherche et l’acquisition de nouvelles technologies»

À l’occasion de son introduction en Bourse, T2S Group Holding ouvre un nouveau chapitre de son développement avec l’ambition de renforcer son leadership dans les technologies médicales, d’accélérer son expansion en Afrique et d’investir dans les segments les plus innovants de la MedTech. Pour Abderraouf Sordo, fondateur et PDG du Groupe, cette opération dépasse largement le cadre d’une levée de fonds : elle doit permettre d’intensifier la stratégie d’intégration verticale, de soutenir la production locale, d’accélérer le transfert de technologies et de positionner durablement T2S comme un champion régional de la santé de haute technologie. Détails.

Challenge : T2S Group Holding devient l’un des rares acteurs marocains de la MedTech à faire son entrée à la Bourse de Casablanca. Au-delà de la levée de fonds, qu’est-ce que cette introduction en Bourse doit concrètement changer dans la trajectoire de croissance et les ambitions régionales du Groupe ?

Abderraouf Sordo : L’introduction en Bourse de T2S Group Holding marque une étape historique après plus de 30 ans de développement continu. Au-delà de l’aspect purement financier, cette opération est un formidable accélérateur pour notre plan stratégique, qui s’articule autour de quatre axes majeurs. Premièrement, elle vise à consolider notre positionnement historique sur un marché marocain en pleine expansion. Deuxièmement, nous souhaitons développer de nouvelles gammes de produits et intégrer des thérapies innovantes afin de continuer à diversifier et à compléter notre offre avec de nouveaux segments. Troisièmement, elle nous donne les moyens d’accélérer notre pénétration du marché en Afrique subsaharienne. Enfin, cette levée de fonds nous dote de l’assise financière nécessaire pour réaliser des acquisitions ciblées, avec pour objectif d’intégrer de nouvelles technologies et de renforcer notre stratégie d’intégration verticale vers l’industrie.

Challenge : Votre modèle combine distribution de technologies médicales, production industrielle, recherche-développement et solutions digitales. En quoi cette intégration verticale constitue-t-elle aujourd’hui un avantage concurrentiel sur un marché de la santé en pleine mutation ?

A.S. : Notre intégration verticale fait de nous un acteur «multi-spécialiste» totalement unique sur le marché. Nous ne nous limitons pas à la simple distribution d’équipements médicaux ; nous accompagnons les établissements de santé sur l’ensemble de leur chaîne de valeur. Notre intervention va de la sélection technologique à l’installation, en passant par le déploiement de solutions logicielles développées en interne, jusqu’à la formation médicale et à la maintenance des systèmes.

Cet écosystème génère des synergies opérationnelles puissantes, nos équipements lourds s’interfaçant nativement avec nos propres systèmes d’information développés en interne. Mais cette intégration nous confère également une agilité exceptionnelle dans notre distribution pour répondre en temps réel aux besoins du marché. Cette réactivité s’appuie notamment sur notre plateforme logistique centralisée et entièrement digitalisée, qui gère actuellement plus de 8 000 références.

Cette agilité logistique et industrielle se traduit aussi par une véritable stratégie de proximité. Le projet de construction de notre second cyclotron à Fès en est le parfait exemple : cet investissement nous permettra de desservir beaucoup plus efficacement les régions du Nord et de l’Oriental. Les traceurs radioactifs ayant une durée de vie très courte, cette implantation locale va optimiser les durées de transport en flux tendu et faciliter grandement l’accès aux traitements diagnostiques pour les habitants de ces régions.

Enfin, ce modèle global et intégré sécurise notre activité grâce à notre base installée : il nous permet de générer plus de 45 % de revenus récurrents grâce à la fourniture continue de consommables, de réactifs, d’abonnements logiciels et de contrats de maintenance.

Challenge : Vous investissez dans des domaines de pointe comme la radiopharmacie, les molécules théranostiques, la chirurgie robotique ou encore l’intelligence artificielle appliquée à l’imagerie. Quels sont les projets les plus structurants que vous souhaitez accélérer grâce aux ressources issues de cette introduction en Bourse ?

A.S. : Si nos chantiers actuels majeurs, tels que la construction du second cyclotron de Fès ou le développement clinique de nos algorithmes d’intelligence artificielle, sont d’ores et déjà engagés et financés, les ressources issues de cette introduction en Bourse ont vocation à financer notre prochain saut technologique.

Concrètement, cette levée de fonds va agir comme un accélérateur puissant pour notre recherche et l’acquisition de nouvelles technologies et de cartes de distribution internationales. Notre ambition est d’enrichir, de diversifier et de compléter notre gamme de produits actuelle en y intégrant des segments à très forte valeur ajoutée, toujours plus pointus. À titre d’exemple, nous prévoyons de nous positionner sur des spécialités de pointe comme l’hématologie et de déployer des solutions de nouvelle génération dans le diagnostic spécialisé ainsi que des thérapies innovantes.

Parallèlement, cette opération nous dote d’une capacité financière significativement accrue pour mener une véritable stratégie de croissance externe. Nous visons des acquisitions ciblées d’entités disposant de technologies, de portefeuilles de produits ou de positions de marché complémentaires aux nôtres. Cela nous permettra non seulement de pénétrer très rapidement de nouveaux segments stratégiques, mais aussi d’approfondir notre intégration verticale, en envisageant à terme le développement d’autres activités industrielles et de production.

Challenge : Le Maroc affiche l’ambition de renforcer sa souveraineté sanitaire et de développer une véritable industrie de la santé. Quel rôle T2S Group Holding entend-il jouer dans cette dynamique, aussi bien en matière d’innovation que de production locale et de transfert de technologies ?

A.S. : Le Groupe T2S est très fier de pouvoir apporter sa modeste contribution à la dynamique de souveraineté sanitaire du Royaume. Cette contribution passe d’abord par la production locale : avec l’unité de production de Cyclopharma à Casablanca, et bientôt celle de Fès, nous fabriquons localement et distribuons en flux tendu les traceurs indispensables aux centres de médecine nucléaire marocains.

Au-delà de la radiopharmacie, notre vision s’appuie sur un véritable projet de diversification industrielle. L’enjeu est de consolider le « Made in Morocco» en élargissant notre périmètre d’action pour développer, directement sur le territoire national, de nouvelles capacités de fabrication locale et d’assemblage dédiées à d’autres catégories d’équipements de santé.

Cette démarche passe également par la valorisation du savoir-faire technologique national, avec nos ingénieurs chez Binarios, qui conçoivent et déploient nos propres systèmes d’information hospitaliers et de laboratoires (HIS, LIS, PACS) et qui développent actuellement un module d’aide à la décision clinique adossé à l’IA appliquée à l’imagerie médicale. Ce module est d’ailleurs en phase de validation clinique.

Enfin, nous contribuons à la continuité des soins grâce à notre stock stratégique de pièces de rechange critiques et à la plus grande base installée d’équipements sous contrat du pays, garantissant que les infrastructures médicales ne s’arrêtent jamais.

Challenge : Au-delà du marché marocain, vous êtes déjà présent en Afrique francophone. Quels sont aujourd’hui vos objectifs de développement à l’international et quelles opportunités identifiez-vous pour faire de T2S Group Holding un champion régional de la MedTech ?

A.S. : L’Afrique constitue un formidable relais de croissance pour le Groupe. Ce marché représente déjà 6,5 % de notre chiffre d’affaires consolidé en 2025, affichant une progression exceptionnelle avec un bond de 72,4 % entre 2024 et 2025. Nous couvrons aujourd’hui plus de 20 pays subsahariens, soutenus notamment par un accord de distribution stratégique conclu avec GE HealthCare.

Nos ambitions post-introduction en Bourse sont claires : nous souhaitons accélérer cette pénétration en exportant notre modèle d’intégration au-delà de la simple vente d’équipements à forte technicité. Cela signifie concrètement accompagner ces pays dans la conduite de grands projets hospitaliers « clés en main », comme nous l’avons déjà fait avec succès à Nouakchott.

C’est précisément dans cette dynamique que la notion de transfert technologique prend tout son sens. Notre stratégie de veille technologique, d’enrichissement et de diversification de nos gammes vers des segments toujours plus pointus ne se limite pas au seul marché marocain. En effet, chaque nouveau développement, chaque innovation intégrée ou acquisition de nouvelles technologies a vocation, à terme, à impacter favorablement notre catalogue en Afrique. L’objectif est de bâtir un pont technologique direct : les solutions les plus avancées que nous déployons aujourd’hui en matière de diagnostic ou de thérapie seront, à terme, naturellement intégrées à nos offres déployables sur le continent.

Parallèlement, en adaptant continuellement cette gamme technologique aux besoins locaux et en conservant la gestion directe des pièces de rechange et du service après-vente (SAV) de haut niveau, nous allons générer d’importants flux de revenus récurrents et ancrer définitivement T2S Group Holding comme le champion régional de la MedTech.