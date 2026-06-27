Driss Aïssaoui: «L’entrée progressive des hommes d’affaires dans l’arène électorale est un phénomène complexe»

À l’approche des prochaines élections législatives, la montée en puissance des hommes d’affaires dans l’arène politique suscite interrogations et débats. Pour certains, elle traduit l’émergence d’une nouvelle génération d’élites capables d’apporter efficacité, pragmatisme et culture du résultat à l’action publique. Pour d’autres, elle comporte des risques majeurs liés aux conflits d’intérêts, à l’affaiblissement du rôle des partis et à la confusion entre intérêt général et intérêts privés. Dans cet entretien, l’économiste et analyste politique Driss Aïssaoui décrypte les ressorts de cette évolution, ses implications pour le fonctionnement démocratique et ses conséquences possibles sur les priorités du futur Parlement.

Challenge : À l’approche des législatives, la participation des hommes d’affaires au scrutin s’invite dans le débat. Comment interprétez-vous l’entrée progressive d’hommes d’affaires dans l’arène électorale ? S’agit-il d’un simple effet de mode politique, d’une recomposition sociologique des élites, ou d’une réponse structurelle à la prétendue faiblesse du personnel politique traditionnel ?

Dr. Driss Aïssaoui : L’entrée progressive des hommes d’affaires dans l’arène électorale marocaine est un phénomène complexe qui ne peut être réduit à une seule explication. Elle relève à la fois d’une recomposition sociologique des élites et d’une réponse structurelle aux transformations du paysage politique national.

Nous assistons d’abord à l’émergence d’un nouveau profil de responsable politique. Les élites traditionnelles, issues des milieux universitaires, administratifs, juridiques ou militants, cèdent progressivement du terrain à des profils managériaux et entrepreneuriaux. Cette évolution se traduit notamment par l’intégration croissante de dirigeants d’entreprise au sein des structures de décision de certains partis politiques.

Cette mutation reflète également l’installation d’une nouvelle forme de légitimité. La réussite économique est désormais perçue par une partie de l’opinion comme une preuve tangible de compétence pour gouverner. Les savoir-faire développés dans la gestion d’entreprise sont ainsi considérés comme potentiellement transférables à la conduite des affaires publiques.

Cette tendance s’explique aussi par la crise de confiance qui touche les formations politiques traditionnelles. Une partie des électeurs exprime une attente croissante de pragmatisme, d’efficacité et de résultats concrets. Les entrepreneurs apparaissent alors comme des acteurs capables d’incarner cette demande.

Il ne faut cependant pas négliger la dimension internationale du phénomène. Dans de nombreux pays, des chefs d’entreprise ont accédé à des responsabilités politiques de premier plan. Cette dynamique exerce une forme d’influence sur les représentations collectives au Maroc.

Toutefois, ce modèle présente également des limites. Les risques de conflits d’intérêts, de confusion entre intérêts privés et intérêt général ou encore la difficulté à adapter la logique de rentabilité aux exigences du débat démocratique constituent autant de défis qui doivent être pris en considération.

Challenge : Dans quelle mesure le « capital d’entreprise » (gestion de crise, efficacité, culture du résultat) est-il transposable à l’exercice du mandat parlementaire ?

D.A : La question de la transposition du capital d’entreprise au mandat parlementaire est particulièrement intéressante car elle met en lumière les différences fondamentales entre logique managériale et logique démocratique.

S’agissant de la gestion de crise, les entreprises fonctionnent généralement selon une chaîne de commandement verticale qui permet une prise de décision rapide. Le Parlement obéit à une logique totalement différente. Les décisions y sont le fruit de débats, de négociations et de compromis entre plusieurs acteurs politiques. Là où le chef d’entreprise décide, le parlementaire construit des consensus.

La question de l’efficacité mérite également d’être nuancée. Dans l’entreprise, la performance se mesure souvent à travers des indicateurs financiers ou commerciaux. Dans le cadre parlementaire, les critères sont beaucoup plus complexes. Le Parlement ne produit pas des biens ou des services, mais des normes juridiques et des politiques publiques. L’efficacité ne peut donc être réduite à des indicateurs purement quantitatifs comme le nombre de lois adoptées.

En revanche, certaines pratiques managériales peuvent être bénéfiques. L’organisation du travail, la gestion des équipes, la numérisation des procédures ou encore les méthodes d’évaluation constituent des outils susceptibles d’améliorer l’efficacité de l’action parlementaire.

La culture du résultat peut également contribuer à renforcer la transparence et la redevabilité des élus. La publication de bilans de mandat, l’évaluation des politiques publiques ou le suivi des engagements électoraux représentent des avancées positives.

Néanmoins, il convient de rappeler une réalité essentielle : le Parlement n’est pas une entreprise. Son objectif n’est pas la rentabilité, mais la représentation des citoyens, la défense de l’intérêt général et le fonctionnement de la démocratie. Toute tentative de substituer la rationalité managériale à la rationalité politique serait une erreur.

Challenge : L’engagement de figures connues traduit-il une stratégie assumée des partis politiques visant à s’adosser au monde économique ?

D.A : Oui, cette évolution correspond clairement à une stratégie délibérée de certains partis politiques. L’objectif est multiple.

Tout d’abord, les partis cherchent à renforcer leur crédibilité économique. En intégrant des entrepreneurs ou des dirigeants reconnus, ils espèrent démontrer la faisabilité de leurs programmes et rassurer les investisseurs ainsi que les partenaires économiques.

Ensuite, ces profils apportent souvent des réseaux relationnels et des capacités de mobilisation importantes. Leur présence peut contribuer à renforcer les campagnes électorales et à élargir l’influence des formations politiques.

Cette stratégie vise également à rompre avec l’image parfois jugée déconnectée de la classe politique traditionnelle. Les chefs d’entreprise incarnent, aux yeux de certains électeurs, une culture de l’action, de la performance et du résultat.

Du côté du monde économique, l’engagement politique peut répondre à plusieurs motivations. Certains entrepreneurs souhaitent participer directement à l’élaboration des politiques publiques. D’autres cherchent à défendre les intérêts de leurs secteurs d’activité ou à contribuer à l’amélioration du climat des affaires.

Cependant, cette proximité croissante entre politique et économie comporte des risques. Elle peut alimenter des soupçons de conflits d’intérêts, favoriser des pratiques de lobbying excessives ou renforcer les perceptions de collusion entre élites économiques et responsables politiques.

La réussite de cette stratégie dépendra donc de la capacité des institutions à garantir la transparence et à prévenir toute confusion entre intérêts privés et intérêt général.

Challenge : Quels impacts la présence accrue de patrons-candidats pourrait-elle avoir sur les priorités du futur Parlement ?

D.A : Si la présence des dirigeants d’entreprise se renforce au sein du futur Parlement, il est probable que certaines priorités économiques occupent une place plus importante dans l’agenda législatif.

Les questions liées à la compétitivité des entreprises, à l’amélioration du climat des affaires et à l’attractivité économique pourraient bénéficier d’une attention accrue. On peut notamment s’attendre à davantage de débats sur la fiscalité, la simplification administrative ou encore les dispositifs de soutien à l’investissement.

Les problématiques liées à l’innovation, à la transformation numérique et à la modernisation des infrastructures pourraient également gagner en visibilité.

Par ailleurs, certains sujets relatifs au marché du travail pourraient être davantage discutés, notamment en ce qui concerne la flexibilité des contrats, l’adaptation de la formation aux besoins des entreprises ou encore les mécanismes favorisant l’emploi.

Toutefois, cette orientation pourrait également générer des tensions. Une focalisation excessive sur les impératifs de compétitivité économique risquerait de reléguer au second plan certaines préoccupations sociales, environnementales ou territoriales.

Le défi consistera donc à maintenir un équilibre entre les exigences de croissance économique et les impératifs de cohésion sociale.

Challenge : Enfin, cette « patronisation » de la vie politique est-elle susceptible de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions ou de nourrir une forme de défiance ?

D.A : La question est centrale car elle touche directement à la qualité du lien démocratique.

À court terme, l’arrivée de chefs d’entreprise en politique peut séduire une partie de l’électorat. Beaucoup de citoyens sont en quête d’efficacité, de résultats tangibles et d’une gouvernance plus pragmatique. Les entrepreneurs peuvent apparaître comme des acteurs capables d’apporter une nouvelle dynamique à l’action publique.

Cependant, sur le long terme, le phénomène tend davantage à alimenter la défiance qu’à renforcer la confiance.

La première raison tient au sentiment que les décisions publiques pourraient être influencées par des intérêts privés. Cette perception nourrit les soupçons de conflits d’intérêts et fragilise la crédibilité des institutions.

La seconde concerne la représentativité. Une présence trop importante d’acteurs issus du monde des affaires peut donner l’impression que les citoyens ordinaires sont moins bien représentés dans les instances de décision.

Enfin, la proximité entre sphères économique et politique peut alimenter le discours selon lequel les élites financières et politiques agissent de concert au détriment de l’intérêt général.

Certes, les entrepreneurs peuvent apporter des compétences utiles et contribuer à moderniser certaines pratiques publiques. Mais la confiance démocratique ne se construit pas uniquement sur l’efficacité économique. Elle repose également sur la transparence, l’équité, la participation citoyenne et la capacité des institutions à défendre l’intérêt général.

C’est pourquoi il est essentiel que cette évolution s’accompagne de garde-fous solides. Sans cela, la «patronisation» de la vie politique risque davantage de fragiliser le lien démocratique que de le renforcer.