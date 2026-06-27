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Mondial 2026 : où regarder le match Maroc-Pays‑Bas ?

by Challenge
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Le Maroc a conclu sa phase de groupes avec sept points et sans la moindre défaite. Un bilan solide, qui place les Lions de l’Atlas parmi les équipes à suivre dans cette compétition, et qui leur vaut désormais un rendez‑vous de prestige face aux Pays‑Bas en seizièmes de finale.

Pour les hommes de Mohamed Ouahbi, l’enjeu est clair : confirmer les promesses entrevues en phase de groupes et franchir un nouveau palier dans une compétition où chaque match devient une finale. Pour les Pays Bas, il s’agira de faire valoir leur statut face à une équipe qui a su, ces dernières années, bousculer les hiérarchies établies.

Un duel ouvert qui s’annonce comme l’un des affiches marquantes de ce premier tour à élimination directe. La rencontre entre le Maroc et les Pays Bas est programmée pour le mardi 30 juin à 02h00, heure marocaine, au stade de Monterrey, au Mexique. Ce duel des seizièmes de finale du Mondial 2026 sera retransmis en direct sur Arryadia TNT, Al Aoula TNT et beIN Sports MAX 2.

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