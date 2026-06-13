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Mondial 2026 : Maroc-Brésil, tout ce qu’il faut savoir sur ce duel de prestige

by Challenge
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Le Maroc fait son entrée dans le Mondial 2026 ce samedi 13 juin, face au Brésil, dans un match qui s’annonce palpitant et riche en émotions. La rencontre se disputera au MetLife Stadium d’East Rutherford, New Jersey, à partir de 23h00 heure marocaine (18h00 heure locale), et sera retransmise sur Al Aoula, Arryadia TNT, SNRT Live, ainsi que sur beIN Sports, sa plateforme TOD, et M6 en France.

Après une préparation sérieuse et concentrée, les Lions de l’Atlas abordent ce choc avec confiance. Leur dernière séance d’entraînement, vendredi 12 juin, a été marquée par discipline et cohésion, sous la direction de Mohamed Ouahbi. Les joueurs, emmenés par Achraf Hakimi et Youssef En-Nesyri, affichent une détermination intacte, convaincus de pouvoir rivaliser avec les plus grandes nations. Leur parcours se poursuivra ensuite contre l’Écosse le 19 juin à Boston, puis face à Haïti le 24 juin à Atlanta.

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De son côté, la Seleção arrive avec la pression d’un pays en quête d’une sixième étoile, 24 ans après son dernier sacre. Carlo Ancelotti, figure emblématique du football européen, fait ses débuts comme sélectionneur en Coupe du monde. Malgré l’absence de Neymar, blessé, le Brésil peut compter sur ses talents offensifs tels que Vinicius Jr, Rodrygo et Raphinha.

Toujours est-il que ce duel est bien plus qu’un simple match de groupe. Pour le Maroc, il s’agit de confirmer son statut de nouvelle puissance du football, après sa demi-finale historique en 2022. S’agissant du Brésil, c’est l’occasion de prouver qu’il reste une référence et qu’il peut briser sa longue traversée du désert. Dans un groupe où la qualification semble à portée des deux équipes, cette rencontre est avant tout une bataille de prestige, un test grandeur nature pour mesurer leurs ambitions respectives.

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