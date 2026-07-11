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Les Lions de l’Atlas de retour à Rabat ce dimanche

by Challenge
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Crédit : DR.

L’équipe nationale «A» du Maroc atterrira à l’aéroport de Rabat-Salé dans la nuit de samedi à dimanche, le 12 juillet 2026 à 1h00 du matin, en provenance de Boston (États-Unis). Les Lions de l’Atlas rentrent au pays après avoir participé à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les Lions de l’Atlas ont atteint les quarts de finale, confirmant une nouvelle fois leur statut parmi les meilleures sélections du monde. Leur parcours, marqué par des performances solides et une discipline tactique exemplaire, a suscité l’admiration des observateurs internationaux.

Faut-il également souligner que le Maroc s’est distingué comme la seule nation africaine et arabe à atteindre ce stade de la compétition, dans une édition élargie à 48 équipes. En se hissant parmi les huit meilleures sélections mondiales, les Lions de l’Atlas ont confirmé leur statut de référence du football africain et arabe sur la scène internationale.

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Leur arrivée à Rabat devrait donner lieu à un accueil chaleureux de la part des supporters et des autorités. Certes, leur retour marque la fin d’une aventure sportive intense, mais ouvre aussi une nouvelle page pour le football marocain, avec des ambitions renouvelées en vue des prochaines échéances continentales et internationales.

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