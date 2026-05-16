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Coupe du monde 2026 : Ayyoub Bouaddi prêt à rugir avec les Lions de l’Atlas

by David Jérémie
written by David Jérémie
Ayyoub Bouaddi rejoint les Lions de l’Atlas. Crédit photo : DR.

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé, le vendredi 15 mai 2026, avoir reçu la décision officielle de la Chambre du statut du joueur (CSJ) de la FIFA, validant le changement de nationalité sportive d’Ayyoub Bouaddi. Cette décision autorise le milieu de terrain du LOSC Lille, âgé de 18 ans, à rejoindre immédiatement l’équipe nationale du Maroc.

Né à Senlis, en France, Ayyoub Bouaddi, détenteur de la double nationalité française et marocaine, a évolué avec les sélections de jeunes françaises, où il a notamment porté le brassard de capitaine chez les Espoirs. Désormais engagé avec le Maroc, il est officiellement qualifié pour représenter les Lions de l’Atlas à quelques semaines du début de la Coupe du monde. Rappelons que le Maroc entamera la compétition le 13 juin prochain face au Brésil, dans un groupe C qui comprend également l’Écosse et Haïti.

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Aussi, cette officialisation marque une étape importante pour la sélection marocaine, qui pourra désormais compter sur un nouveau talent formé en Europe et prêt à renforcer l’effectif national dans les compétitions internationales.

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