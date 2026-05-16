Intelligence artificielle: du temps retrouvé, et après ? [Par Btissam Laamime*]

Chaque organisation a sa liste. Pas celle des priorités affichées, ni celle des objectifs trimestriels soigneusement alignés dans des présentations devenues interchangeables. L’autre. Celle qu’on ne consulte jamais vraiment. Celle des sujets différés depuis si longtemps qu’ils ont fini par ressembler à des renoncements silencieux.

La culture d’entreprise qu’on voulait construire avec davantage d’intention. La gouvernance qu’on voulait rendre plus lisible, plus juste, plus cohérente avec ce que l’organisation était devenue. Le sens, ce fil conducteur fragile qui permet encore à des femmes et des hommes de comprendre pourquoi ce qu’ils font mérite qu’ils s’y consacrent encore réellement.

Ces sujets n’ont jamais disparu. Ils ont simplement été repoussés assez longtemps pour devenir invisibles.

Pendant ce temps, la culture d’entreprise s’est formée seule. Au gré des comportements tolérés faute de temps pour les corriger, des arbitrages pris sous pression qui ont fini par dire, mieux que n’importe quel discours, ce que l’organisation valorisait réellement. Elle s’est construite dans les interstices du quotidien, sans architecte, sans gardien, selon les lois du plus pressé, du plus rentable parfois, du plus bruyant souvent.

Le management s’est parfois fragmenté en silos autonomes, chaque fonction développant sa propre logique interne jusqu’à perdre progressivement la vision d’ensemble. Les décisions paresseuses se sont multipliées par fatigue de la pensée. Des décisions qui évitaient les tensions, reproduisaient les habitudes existantes, maintenaient des équilibres fragiles plutôt que de questionner honnêtement ce qui devait l’être. Et le conformisme organisationnel a absorbé tout cela sans résistance apparente.

Le sens s’est érodé. Trimestre après trimestre. Il subsiste encore dans les discours, dans les chartes, dans les présentations. Mais dans l’énergie de ceux qui exécutent sans plus réellement adhérer, dans la qualité de présence de ceux qui ont cessé de comprendre pourquoi ils font ce qu’ils font, quelque chose a changé de nature. Et ce changement-là ne remonte jamais complètement dans les indicateurs habituels.

Ce que cette mécanique produit en profondeur reste encore largement sous-estimé depuis les étages de direction : des collaborateurs qui portent seuls ce que l’organisation ne sait plus nommer.

Puis, on a fini par appeler cela : fonctionner.

Ce que l’IA restitue réellement

Lorsque l’intelligence artificielle tiendra ses promesses sur une partie de l’opérationnel et elle les tiendra sur le reporting, les synthèses, l’automatisation des tâches répétitives, le traitement massif de l’information quelque chose va apparaître dans les organisations : des espaces. Des plages dans des agendas saturés depuis des années. Un relâchement partiel de cette pression continue qui avait fini par devenir le seul climat connu, le seul rythme légitime, la seule manière acceptable de travailler.

Pour certaines entreprises, ce temps restitué représentera peut-être la première véritable occasion depuis longtemps de sortir partiellement de la survie opérationnelle permanente. De revenir à cette liste qu’elles connaissent parfaitement mais qu’elles n’ouvrent jamais vraiment. Ce temps n’est pas un gain de productivité supplémentaire. C’est une ressource d’un autre ordre celle qui permet enfin de penser ce qui exigeait de la profondeur mais que l’urgence empêchait continuellement d’habiter.

Penser véritablement une organisation ne ressemble pas à ce que beaucoup appellent aujourd’hui réflexion stratégique. Ce n’est pas un séminaire supplémentaire. C’est accepter de descendre dans la réalité concrète de ce qu’on dirige. S’intéresser sincèrement à ce que les équipes vivent, taisent, contournent, supportent parfois depuis longtemps. Laisser certaines questions respirer suffisamment pour révéler leur véritable profondeur au lieu de les refermer dès qu’une réponse rapide devient disponible.

C’est aussi accepter de raisonner à rebours. Partir du terrain pour remonter vers les décisions stratégiques plutôt que de continuer à croire que les décisions prises en hauteur suffisent mécaniquement à transformer ce qui se passe plus bas.

Le piège

Le réflexe sera immédiat, presque irrésistible. Absorber le temps récupéré dans une nouvelle couche d’activité légitime. Convoité, fragmenté, redistribué presque instantanément dans une nouvelle mécanique d’exécution.

L’histoire des gains de productivité est extrêmement claire sur ce point : chaque accélération technologique majeure finit généralement absorbée par une nouvelle couche d’urgence auto-produite. Non parce que les organisations seraient irrationnelles, mais parce qu’elles ont progressivement appris à associer la vitesse à la valeur, l’agitation à l’efficacité, l’occupation permanente à la performance.

Penser ce qui a toujours compté

Le temps retrouvé a une vocation simple à formuler mais difficile à honorer : revenir à l’essentiel. Résister à l’absorption immédiate du temps récupéré, c’est peut-être l’émergence d’un autre rapport à la pensée managériale elle-même. Un rapport moins mécanique. Plus lucide sur la complexité humaine réelle des organisations faite de fatigue, de loyautés invisibles, de contradictions, de silences que les indicateurs ne remontent jamais complètement.

Certaines décisions ont besoin de décanter avant d’être prises. Certains désaccords ont besoin de respirer avant d’être tranchés. Certaines transformations échouent précisément parce qu’on leur impose une temporalité industrielle alors qu’elles exigent une maturation profondément humaine. La vitesse est un outil. Elle ne remplacera jamais la profondeur.

L’intelligence artificielle ne reconstruira ni votre culture, ni votre cohérence, ni votre capacité à penser lucidement ce que votre organisation est devenue. Elle ne réinstallera pas le sens que vos équipes attendent parfois en silence. Elle ne posera pas les questions que l’urgence vous a permis de différer pendant des années.

Elle va seulement faire disparaître l’excuse qui permettait encore de remettre ces sujets à plus tard.

* Btissam LAAMIME est Experte en efficacité commerciale