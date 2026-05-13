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Save the Date: Cosmetista Expo tient sa 9ème édition à Casablanca

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COSMETISTA EXPO 2025

Cosmetista Expo North & West Africa tient sa 9ème édition du 16 au 19 mai 2026, à la Foire Internationale de Casablanca, avec l’objectif de mettre en lumière toute la chaîne de valeur du Made in Morocco dans ce domaine.

Ce rendez-vous intervient à un moment charnière pour le secteur cosmétique marocain, marqué par une dynamique d’industrialisation soutenue et un intérêt grandissant à l’échelle continentale et internationale, expliquent les organisateurs.

L’édition 2026 témoigne de la structuration accélérée de la filière industrielle nationale, de l’émergence de nouveaux champions marocains, ainsi que de l’intégration de standards internationaux de qualité et de conformité.

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Avec plus de 500 m² dédiés aux producteurs marocains, le salon valorise l’ensemble de la chaîne de valeur : matières premières, laboratoires, dermo-cosmétique, packaging, équipements professionnels et solutions pour instituts et spas. Cette orientation traduit la montée en puissance d’un écosystème national en pleine structuration et confirme la volonté de promouvoir le Made in Morocco, en cohérence avec la vision portée par le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Un marché en pleine expansion, au croisement des flux internationaux

Le marché marocain du cosmétique poursuit en effet sa progression, porté par l’évolution des usages, l’essor des circuits de distribution et la montée en gamme des produits. Aussi, l’intérêt pour les produits cosmétiques marocains ne cesse de croître au-delà des frontières. Cette attractivité se traduit également par l’implantation et la participation croissante de marques étrangères en provenance d’Afrique, d’Asie, d’Amérique, d’Europe et du Moyen-Orient.

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Une industrie en mouvement, portée par l’innovation Le secteur cosmétique se distingue aujourd’hui par une capacité d’innovation constante, qu’il s’agisse de formulations naturelles, de clean beauty, de packaging écoresponsable ou encore de digitalisation des expériences clients. Cette vitalité créative fait de cet événement un observatoire privilégié des tendances et des mutations du marché.

Lancé en 2016, Cosmetista Expo confirme son positionnement comme carrefour d’échanges, de business et de prospective pour l’ensemble des acteurs de la beauté en Afrique et au-delà. Elle incarne aujourd’hui une ambition claire: faire du Maroc une référence régionale et un point d’ancrage incontournable pour l’industrie cosmétique du futur.

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