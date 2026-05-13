BYD e-Journey : notre voyage exclusif en Chine

BYD : immersion au cœur de l’innovation automobile chinoise Invités en Chine, nous avons découvert l’univers fascinant de BYD, premier constructeur mondial de véhicules électrifiés. De Zhengzhou au China Motor Show de Pékin, en passant par le musée Di Space et les pistes d’essai exclusives, ce voyage nous a plongés dans le futur de la mobilité. Au programme de cette vidéo :

L’histoire de la marque BYD

Stella Li, une dirigeante hors norme

Visite du complexe industriel de Zhengzhou, où une voiture sort des lignes toutes les 50 secondes.

Découverte de la Blade Battery LFP, une révolution en matière de sécurité et de performance.

Essais exclusifs des modèles BYD : Yangwang U8 (SUV haut de gamme aux capacités inédites), Yangwang U9 (supercar électrique de 1 287 chevaux), Denza Z9 GT (limousine shooting brake premium), et le Shark 6 hybride rechargeable.

Immersion au China Motor Show, vitrine mondiale des innovations BYD avec les premières mondiales des Formula S, SL et X, ainsi que les nouveaux modèles familiaux Seal 08 et Sealion 08. BYD, leader mondial de l’électrification, confirme son statut d’acteur incontournable de l’avenir automobile.