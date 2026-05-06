Tanger Med: SFC Automotive Solutions inaugure son usine de 28 millions d’euros

SFC Automotive Solutions, groupe multinational appartenant au fonds d’investissement allemand Mutares, a inauguré, mercredi 6 mai au sein de la plateforme industrielle de Tanger Med, sa nouvelle unité industrielle, marquant une étape stratégique dans le développement de ses activités au Maroc.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence du ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, ainsi que du top management du groupe Mutares et de SFC Solutions, du directeur général de Tanger Med Zones (TMZ), Ahmed Bennis, et de représentants des autorités locales.

S’étendant sur une superficie de 6 hectares, cette nouvelle unité industrielle représente un investissement global de 28 millions d’euros et ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros et la création de 900 emplois directs.

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Cette implantation permettra à SFC Automotive Solutions de renforcer ses capacités de production et de répondre à la demande croissante du secteur automobile, tout en consolidant sa position auprès de ses clients européens et américains.

A cette occasion, le ministre a souligné que « cette inauguration marque une étape importante dans le renforcement de la vocation industrielle du Maroc », notant qu’elle illustre la confiance des investisseurs internationaux dans notre écosystème et confirme la compétitivité de Tanger Med en tant que plateforme de référence.

« À travers ce projet, nous consolidons davantage l’ancrage du Royaume dans les chaînes de valeur mondiales, tout en créant des opportunités durables en matière d’emploi et de développement des compétences », a-t-il relevé.

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Pour sa part, Fabio Morandi, Operating Partner chez Mutares et président de SFC Automotive Solutions, a affirmé que l’inauguration de cette nouvelle usine constitue une étape majeure pour SFC Automotive Solutions au Maroc, soulignant qu' »elle reflète notre engagement à long terme en faveur de l’excellence industrielle, de l’innovation et de la croissance durable ».

« Cet investissement vise non seulement à renforcer nos capacités de production, mais également à consolider notre position en tant qu’acteur clé de l’industrie automobile en Afrique du Nord, tout en contribuant au développement économique et social de la région et en accompagnant nos clients avec des solutions fiables, performantes et durables », a-t-il insisté.

De son côté, M. Bennis a indiqué que l’inauguration de SFC Automotive Solutions confirme l’intérêt des investisseurs allemands pour la plateforme industrielle de Tanger Med.

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« Au fil des années, nous avons accompagné le développement d’un écosystème compétitif, réunissant plusieurs industriels de renommée mondiale. L’arrivée de SFC Automotive Solutions vient renforcer la présence des grands équipementiers automobile Allemands, tels que ZF Lifetec, MUBEA, KOSTAL et autres », a-t-il fait savoir, ajoutant: « nous sommes ravis d’accompagner ce projet structurant, qui contribuera à la création d’emplois, au développement des compétences locales et au renforcement de l’intégration industrielle du Royaume dans les chaînes de valeur mondiale ».

L’usine est dédiée à la fabrication de solutions d’étanchéité automobile en caoutchouc et en thermoplastique, notamment des joints techniques de carrosserie, garantissant la performance et la fiabilité des systèmes automobiles.

Elle produit également des systèmes de transfert de fluides (FTS – Fluid Transfer Systems), à partir de tuyaux en caoutchouc ou matériaux plastiques hybrides, conçus pour les flux des systèmes de refroidissement des véhicules thermiques, hybrides et électriques.

Grâce à des technologies de production avancées, à des niveaux de productivité de classe mondiale et au respect des plus hauts standards en matière de qualité, ces solutions répondent aux exigences des constructeurs automobiles en termes de performance, de durabilité, de sécurité et de fiabilité opérationnelle.

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En marge de cette inauguration, un protocole d’accord a été signé avec le fonds d’investissement allemand Mutares, visant à structurer un cadre de coopération destiné à faciliter l’accès à son portefeuille de plus de 40 multinationales et à accompagner leur implantation au Maroc.

S’appuyant sur cette première réalisation, ce partenariat ambitionne d’encourager le développement de nouvelles activités industrielles, notamment dans le secteur automobile, et de renforcer la compétitivité et le positionnement des entreprises allemandes et européennes.

Il est à noter que la plateforme industrielle de Tanger Med accueille plus d’une vingtaine d’entreprises allemandes opérant dans les secteurs de l’automobile, de la logistique, de l’électronique et d’autres industries. Ces entreprises ont investi plus de 3 milliards de dirhams (MMDH) et généré plus de 10.000 emplois directs. En 2025, elles ont réalisé un chiffre d’affaires global d’environ 9 MMDH.