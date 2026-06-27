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Chery TIGGO 7 PRO PHEV : un SUV hybride rechargeable aux ambitions affirmées

by Challenge
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Chery enrichit sa gamme au Maroc avec le lancement du TIGGO 7 PRO PHEV, un SUV hybride rechargeable qui entend conjuguer performance, autonomie et technologie embarquée sur un segment en pleine mutation.

Au cœur du TIGGO 7 PRO PHEV se trouve la technologie Chery Super Hybrid (CSH), une architecture qui développe une puissance cumulée de 346 chevaux assortie d’un couple généreux. Le véhicule abat le 0 à 100 km/h en 8,4 secondes, une donnée qui le positionne dans le haut du panier des SUV hybrides rechargeables de sa catégorie. Par ailleurs, l’autonomie constitue l’un des arguments phares de ce modèle. En mode combiné, le TIGGO 7 PRO PHEV annonce jusqu’à 1 300 kilomètres d’autonomie totale. En circulation 100 % électrique, il peut parcourir jusqu’à 93 kilomètres, une distance suffisante pour couvrir la grande majorité des trajets urbains et périurbains sans recourir au moteur thermique.

Sur le plan de la recharge, Chery a opté pour une batterie de 18,3 kWh compatible avec plusieurs modes d’alimentation. En courant continu (DC), la charge de 30 % à 80 % s’effectue en 19 minutes seulement. En courant alternatif (AC), une recharge complète nécessite environ 3 heures, un délai raisonnable pour un usage quotidien à domicile ou en entreprise.

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À bord, le TIGGO 7 PRO PHEV mise sur une expérience utilisateur soignée. L’écran central tactile de 12,3 pouces trône au centre de la planche de bord, compatible Apple CarPlay et Android Auto. La recharge sans fil pour smartphone, l’éclairage d’ambiance multicolore et les sièges électriques complètent une dotation intérieure qui vise clairement le registre premium. Les matériaux utilisés et le soin apporté à la finition témoignent d’une montée en gamme perceptible dans l’offre du constructeur chinois sur le marché marocain.

 La sécurité active occupe une place centrale dans la conception de ce SUV. Le TIGGO 7 PRO PHEV embarque un ensemble d’assistances à la conduite de dernière génération : freinage d’urgence autonome, maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif, surveillance des angles morts, et une vision panoramique à 540°, une fonctionnalité rare à ce niveau de gamme.

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Le TIGGO 7 PRO PHEV est commercialisé au Maroc via le réseau Auto Hall. Il s’accompagne d’une garantie de 7 ans ou 200 000 kilomètres, un engagement significatif qui vise à rassurer les acheteurs sur la durabilité et la fiabilité du modèle.

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