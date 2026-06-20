GWM : quand la technologie devient un moteur de croissance

Depuis ses débuts, GWM a placé l’innovation au centre de sa stratégie. Le constructeur chinois s’est progressivement affirmé sur la scène internationale grâce au développement de plateformes et de motorisations reconnues dans l’industrie automobile. Son objectif est de proposer des véhicules plus sûrs, plus intelligents et adaptés aux besoins des utilisateurs.

Lancée en janvier 2026, la plateforme GWM ONE S illustre cette vision. Sa force réside dans sa capacité à accueillir plusieurs motorisations (thermique, hybride, électrique ou hydrogène) selon les besoins des marchés. Contrairement aux plateformes traditionnelles, elle repose sur une architecture innovante, décomposée en plus de 300 composants modulaires, permettant une flexibilité inédite et une adaptation à tous les scénarios de mobilité.

Super Hi4 : une chaîne de traction spécifique

Au cœur de cette plateforme, la chaîne de traction Super Hi4 se distingue par sa compatibilité avec cinq motorisations. En hybride rechargeable, elle offre une autonomie combinée de 1 377 km et une accélération de 0 à 100 km/h en 4 secondes. En version électrique, elle repose sur une architecture 900V permettant une recharge à 80 % en seulement 10 minutes. Cette polyvalence illustre la volonté de GWM de répondre à tous les usages, de la conduite urbaine aux longs trajets, en passant par le tout-terrain.

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Sécurité et intelligence embarquée

La sécurité des batteries est un autre pilier de la stratégie technologique. GWM a conçu une architecture de protection complète, capable de résister à une immersion prolongée et de couper la haute tension en 3 millisecondes en cas de collision. L’intelligence embarquée repose sur l’architecture « Coffee EEA 4.0 », qui réduit notamment de 40 % le câblage. Le châssis intelligent, avec suspension active, direction intégrale et mode «crab walk», traduit la volonté de rendre la conduite plus intuitive et plus sûre, nous explique-t-on.

Hi4 et nouvelles motorisations

Depuis 2023, GWM a enrichi sa gamme avec la famille Hi4 Intelligent Four-Wheel Drive. Si le Hi4-Z optimise la répartition de puissance, le Hi4-T s’impose quant à lui comme un champion du tout-terrain avec trois différentiels verrouillables et 12 modes de terrain, tandis que la version standard Hi4 propose une architecture hybride familiale, équilibrée et sécurisée. A noter, que GWM mise également sur une nouvelle génération de motorisations, dont un 3,0T essence V6 et un 4,0T V8, qui promettent des performances élevées, une meilleure stabilité thermique et une sonorité d’échappement plus marquée.

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Batteries et matériaux innovants

Le constructeur de Boading développe ses propres batteries. Certaines permettent une recharge en moins de 10 minutes, d’autres privilégient la densité énergétique pour une autonomie prolongée. La carrosserie, primée au «Automotive Lightweight Conference», combine acier haute résistance, aluminium et magnésium semi-solide, réduisant le poids tout en augmentant la rigidité et la sécurité.

Toujours est-il qu’en combinant plateformes modulaires, motorisations polyvalentes, dispositifs de sécurité avancés et intelligence embarquée, GWM met en avant des solutions technologiques capables de s’inscrire au niveau des grands constructeurs mondiaux. De quoi permettre à ce constructeur de figurer parmi les acteurs incontournables de la mobilité mondiale.