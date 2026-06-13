GWM : des essais grandeur nature pour valider ses innovations

Great Wall Motors (GWM) a organisé à l’attention des médias, différents types d’essais routiers et techniques, allant des tests urbains aux parcours tout-terrain. L’objectif est de démontrer la fiabilité de ses motorisations et de ses systèmes intelligents dans des conditions réelles, au-delà des données de laboratoire.

Les participants ont pu tester plusieurs modèles (ORA 5, WEY V9X, TANK 300, 500 et 700, WEY …) équipés de motorisations hybrides, électriques et thermiques. Ces essais comprenaient des modules variés.

Conduite intelligente en ville

Plusieurs ont été testés avec le système NOA (Navigation on Autopilot) sur des routes urbaines de Boading : circulation mixte, intersections difficiles, travaux et virages. Ces essais ont permis de prouver que ces technologies de conduite intelligente peuvent fonctionner dans des environnements variés et, du coup, être adaptées aux marchés étrangers.

Tests off-road

La base de Yixian est dédiée aux SUV et 4×4 estampillés GWM. Les véhicules y affrontent des pentes raides, sols meubles, pistes rocailleuses, passage de gué, obstacles naturels… afin de valider la robustesse des transmissions intégrales et des motorisations hybrides Hi4-T. Ces essais illustrent la stratégie de GWM, à savoir associer innovation technologique et validation en conditions extrêmes.

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Test dynamiques

Le site de Xushui est l’un des plus grands centres d’essais automobiles en Chine. Il propose plus de 100 types de routes et une boucle de haute vitesse de 7,1 km. Les modèles GWM y sont soumis à une large gamme de tests : performance, consommation, résistance des châssis, mais aussi conduite sur circuit, parcours off-road, épreuves de maniabilité (Gymkhana), accélération et freinage, manœuvres d’évitement, franchissement de ponts croisés, ensembles de poulies ou encore pentes latérales… ce que nous avons pu tester. Ce centre agit comme un véritable laboratoire grandeur nature, où GWM valide ses innovations avant leur lancement mondial.

Toujours est-il qu’en multipliant ce type de tests grandeur nature, le constructeur entend prouver la fiabilité de ses motorisations, qu’elles soient hybrides, électriques ou thermiques, ainsi que de ses systèmes intelligents embarqués. Cette stratégie de validation en conditions réelles traduit sa volonté de se conformer aux standards internationaux de performance et de sécurité, tout en affirmant son identité de spécialiste du SUV, du 4×4 et de la mobilité intelligente.

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Baoding, le laboratoire géant de GWM

A Baoding, GWM concentre ses centres de R&D où plus de 25 000 ingénieurs et designers développent SUV, pick-up et véhicules électriques. Ces installations couvrent tout le cycle : plateformes modulaires (Lemon, Tank, Coffee Intelligent), système hybride Hi4, crash-tests et simulations, innovation énergétique avec batteries et motorisations. Véritable fief technologique, Baoding collabore avec les pôles internationaux de GWM pour adapter ses avancées aux marchés mondiaux et incarner la mobilité de demain.



L’épreuve du crash-test

Au cœur de Baoding, GWM a orchestré un crash-test spectaculaire de l’ORA 05. En quelques secondes, le véhicule s’élance, l’impact retentit, puis les ingénieurs se penchent sur chaque détail : la déformation de la carrosserie, le déclenchement des airbags, et les données précieuses recueillies par les mannequins, dont certains valent plus d’1,7 million de dollars. Ce laboratoire, le plus vaste d’Asie avec ses 57 000 m, offre des essais multi-angle et intègre des dispositifs uniques conçus en interne. Véritable vitrine technologique, il est aussi le premier au monde à combiner sécurité active et passive, capable de simuler des scénarios complexes comme les collisions post-AEB.