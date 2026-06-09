Michael Chong : «le Maroc représente un pilier essentiel du développement de Great Wall Motors»

Great Wall Motors (GWM) accélère son expansion internationale et renforce sa présence en Afrique du Nord. Michael Chong, Vice-Président Marketing pour la région MENA, revient sur le parcours du constructeur chinois, ses résultats récents à l’export et ses ambitions au Maroc, marché stratégique où le groupe envisage de nouvelles étapes de développement.

Challenge : Comment décririez-vous l’évolution de votre expansion mondiale ?

Michael Chong : Nous avons démarré notre activité à l’international en 1997. À l’époque, nous étions l’une des premières marques chinoises à nous lancer sur les marchés étrangers. Ces dernières années, notre expansion mondiale s’est considérablement renforcée. Nous sommes passés d’un modèle basé uniquement sur l’exportation à une véritable implantation locale, ce qui constitue un changement majeur.

Challenge : Justement, quels sont vos résultats récents en matière d’exportation ?

M.C : En 2025, nos exportations ont dépassé les 500 000 unités. Cette année, dès le début, nous visons environ 600 000 unités, et nous sommes en bonne voie pour dépasser cet objectif. Nous pensons que les ventes peuvent encore progresser. Nous sommes satisfaits des performances de nos partenaires, mais nous restons tous mobilisés pour aller plus loin.

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Challenge : Quel regard portez-vous sur votre présence en Afrique du Nord et plus largement sur le continent africain ?

M.C : Les ventes progressent fortement d’année en année. Le Maroc et l’Égypte figurent parmi les marchés les plus dynamiques de la région. Nous considérons ces pays comme des marchés stratégiques pour GWM en Afrique, tout en poursuivant nos efforts sur d’autres territoires. Le Maroc est un marché clé pour nous. Après deux ans de développement, les résultats obtenus avec nos partenaires locaux sont très encourageants, mais ce n’est qu’une étape. Nous allons continuer à élargir notre réseau, renforcer l’après-vente et introduire de nouveaux modèles.

Challenge : Le Maroc pourrait-il accueillir une usine GWM ?

M.C : La question est à l’étude, mais aucune décision définitive n’a encore été prise. Plusieurs paramètres doivent être soigneusement évalués avant d’envisager une implantation industrielle, notamment la taille et le potentiel du marché marocain, la stabilité de la demande, ainsi que la possibilité de faire du Maroc une plateforme de production pour d’autres régions. Le pays présente un intérêt particulier grâce à sa position géographique stratégique, qui offre un accès privilégié à la fois au continent africain et au marché.

GWM, un réseau mondial en pleine expansion

Great Wall Motor couvre à ce jour plus de 170 pays. Avec plus de 1,4 million de véhicules vendus à l’étranger, le constructeur s’appuie sur un réseau de plus de 1 000 points de vente et des centres de pièces détachées implantés dans des marchés clés comme l’Australie, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient. Son siège européen est basé à Munich, tandis que des centres régionaux de marketing renforcent sa présence en Eurasie, en Australie, en Afrique et en Amérique latine.