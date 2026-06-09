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BKGR: le dirham remonte face au dollar en mai

by Challenge avec MAP
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La paire USD/MAD s’est inscrite en repli de 0,53% en mai, traduisant une poursuite du raffermissement du dirham face au dollar américain, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Cette évolution résulte principalement d’un effet marché négatif de 0,8%, révélateur d’une amélioration sensible des conditions de liquidité sur le marché domestique des changes qui a plus que compensé l’effet panier positif de 0,37% qui est attribuable à la résilience relative du dollar face aux principales devises internationales, explique BKGR dans sa récente publication « Fx Monthly ».

Le mouvement observé s’inscrit dans un contexte marqué par l’absence d’intervention de Bank Al-Maghrib sur le marché des changes du moment qu’elle dispose d’un niveau toujours confortable des réserves officielles de change et que la demande en devises demeure globalement maîtrisée.

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À l’inverse et impactée à la fois par la correction de la monnaie unique sur les marchés internationaux et par le raffermissement du dirham sur le marché domestique, la paire EUR/MAD a enregistré un repli de 1,06%, intégrant un effet panier négatif de 0,25% et un effet marché négatif de 0,8%.

Compte tenu de l’anticipation d’une hausse de la parité EUR/USD à 1,18 couplée à une légère hausse des spreads de liquidité, les niveaux cibles des paires EUR/MAD et USD/MAD ressortiraient respectivement à 10,78 et à 9,14 à horizon 3 mois, prévoit BKGR. À horizon 6 mois, avec une prévision d’EUR/USD à 1,19 et une hausse attendue des spreads de liquidité, les prévisions pour la parité EUR/MAD et USD/MAD s’établiraient respectivement à 10,93 et à 9,18.

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