Tourisme: le Maroc à deux marches du top 20 mondial

Le Maric s’est hissé se à la 22ème place mondiale en termes d’arrivées touristiques internationales en 2025, avec 19,8 millions de visiteurs accueillis, d’après la dernière édition du Baromètre de l’Organisation des Nations Unies du Tourisme (ONU Tourisme).

Cette progression permet au Maroc de gagner trois places en une seule année et 12 places par rapport à 2019. Aussi, le Maroc améliore son classement en matière de recettes touristiques internationales, passant de la 32ème à la 31ème place mondiale avec un total de 14,8 milliards de dollars.

Selon un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire. Cette performance traduit la profonde transformation que connaît le secteur touristique. Elle reflète également les résultats de la Feuille de route du tourisme, lancée par le gouvernement en 2023, qui a permis d’accélérer simultanément le développement de la connectivité aérienne, de l’offre touristique, des capacités d’hébergement, de la qualité de l’expérience ainsi que des compétences du capital humain.

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Cette dynamique se poursuit en 2026. Au premier trimestre, le Maroc a enregistré une croissance de près de 7% de ses arrivées touristiques, soit plus de trois fois supérieure à la moyenne mondiale, établie à 2% selon ONU Tourisme.

La ministre de tutelle Fatim-Zahra Ammor a déclaré que ces résultats confirment «la pertinence de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI» et « nous encouragent à poursuivre les efforts engagés sur l’ensemble des volets de l’écosystème touristique afin de positionner durablement le Maroc parmi les grandes destinations touristiques mondiales à l’horizon 2030 ».

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Aux cinq premiers mois de l’exercice en cours, le Maroc a enregistré 7,7 millions d’arrivées touristiques, en progression de 7% par rapport à la même période de 2025. Pour le seul mois de mai, le Royaume a accueilli 1,7 million de touristes, soit une hausse de 13% en glissement annuel.