Le Maroc accueille plus de 7,7 millions de touristes à fin mai

Le Maroc a enregistré 7,7 millions d’arrivées touristiques à fin mai 2026, en progression de 7% par rapport à la même période de 2025, indique le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Le secteur touristique marocain poursuit sa dynamique positive avec 1,7 million de touristes accueillis en mai 2026, soit une hausse de 13% par rapport à mai 2025, précise le ministère dans un communiqué.

« Le secteur touristique poursuit sa dynamique positive en 2026. Les résultats enregistrés confirment la pertinence de notre stratégie qui consiste à investir simultanément dans la connectivité, l’offre et l’expérience touristique », a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

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« C’est cette vision qui nous permet de maintenir une trajectoire de croissance durable et de renforcer l’attractivité du Royaume auprès des voyageurs du monde entier », a souligné Mme Ammor.