Écart fiscal au Maroc: entre performance du contrôle et défi de crédibilité du système [Par Dr. Houda Zouirchi*]

Au Maroc, le contentieux fiscal s’est imposé au fil du temps comme un élément central du débat sur le fonctionnement de l’administration fiscale. Longtemps considéré comme un sujet technique réservé aux spécialistes, il occupe aujourd’hui une place de plus en plus visible dans l’analyse de la performance du système fiscal.

Les chiffres récents donnent une idée de cette évolution. En 2023, les montants issus du contrôle fiscal ont atteint environ 14 milliards de dirhams. L’année suivante, en 2024, ils auraient approché les 17,8 milliards de dirhams selon les données disponibles de l’administration fiscale. Ces montants traduisent une intensification réelle des opérations de contrôle et, mécaniquement, des situations de redressement. Mais au-delà des chiffres, c’est une question plus profonde qui se pose : que révèle cette montée du contentieux sur la manière dont fonctionne aujourd’hui le système fiscal marocain ?

Une transformation qui s’inscrit dans le temps long

Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir en arrière. Au début des années 2000, le contrôle fiscal au Maroc reposait encore sur des méthodes relativement classiques. Les vérifications étaient largement manuelles, les échanges d’informations limités, et les capacités de traitement encore peu digitalisées. Le contentieux existait, bien sûr, mais il restait dans des proportions limitées et concernait surtout des situations ponctuelles.

Progressivement, les choses ont changé. À partir des années 2010, l’administration fiscale commence à évoluer. Les premières formes de digitalisation apparaissent, les procédures se modernisent, et les déclarations deviennent progressivement plus structurées. Cette phase marque un tournant discret mais important.

Le véritable changement intervient ensuite autour de 2015, avec la généralisation de la télédéclaration et du télépaiement. À ce moment-là, la Direction Générale des Impôts entre dans une logique beaucoup plus intégrée de gestion des données fiscales. Les informations deviennent centralisées, croisées, analysées.

Puis, à partir de 2020, une nouvelle étape s’ajoute : celle de l’analyse de données et du ciblage des contrôles par le risque. Le contrôle fiscal devient plus précis, plus rapide et surtout plus systématique. Ce mouvement global explique en grande partie l’évolution que l’on observe aujourd’hui.

2024 : une année qui confirme une tendance

L’année 2024 ne fait que prolonger cette trajectoire. Les redressements fiscaux atteignent des niveaux élevés, proches de 17,8 milliards de dirhams. Dans le même temps, les litiges fiscaux continuent de progresser, avec une part importante de décisions judiciaires favorables à l’administration fiscale, autour de 64 % selon les données disponibles.

Ce chiffre peut être interprété de différentes manières. D’un côté, il peut traduire une administration plus efficace, mieux préparée, capable de constituer des dossiers plus solides et mieux documentés. La digitalisation joue ici un rôle important, en améliorant la traçabilité et la qualité de l’information fiscale.

Mais d’un autre côté, il peut aussi révéler autre chose : une difficulté persistante pour les entreprises à s’adapter à un environnement fiscal devenu plus technique, plus dense et parfois moins lisible. Entre ces deux lectures, la réalité se situe probablement quelque part au milieu.

Quand le contrôle fiscal change de nature

Ce qui est intéressant aujourd’hui, ce n’est pas seulement l’augmentation du contrôle fiscal. C’est surtout la manière dont il a évolué. Il y a encore quelques années, le contrôle fiscal avait une fonction principalement corrective. Il intervenait pour corriger des erreurs, des oublis ou des incohérences dans les déclarations. Il s’agissait d’un mécanisme ponctuel, presque technique.

Aujourd’hui, la situation est différente. Le contrôle fiscal s’inscrit dans un cadre beaucoup plus large. Il peut déboucher sur des discussions techniques, des désaccords d’interprétation, et parfois des procédures contentieuses longues. Il ne s’agit plus seulement de corriger, mais aussi d’interpréter et de sécuriser.

Dans ce contexte, le contentieux fiscal n’est plus un phénomène marginal. Il devient progressivement une étape normale du cycle fiscal pour certaines entreprises, notamment celles qui évoluent dans des secteurs fortement régulés ou fortement contrôlés. Cette évolution change aussi la nature de la relation entre l’administration fiscale et les contribuables. L’un cherche à sécuriser les recettes publiques dans un environnement de plus en plus complexe. L’autre doit intégrer la fiscalité comme un véritable paramètre de gestion du risque.

Pourquoi les litiges fiscaux augmentent-ils ?

Il n’existe pas une seule explication à cette évolution, mais plutôt un ensemble de facteurs qui se renforcent mutuellement. D’abord, il y a la question de la complexité fiscale. Au fil des années, le système s’est enrichi, modernisé, structuré. Mais cette sophistication a aussi rendu certaines règles plus difficiles à interpréter. La TVA en est un bon exemple, avec des règles parfois techniques et susceptibles de plusieurs lectures.

Ensuite, il y a la transformation digitale de l’administration. Aujourd’hui, les données sont croisées automatiquement, les incohérences détectées plus rapidement, et les contrôles mieux ciblés. Cela améliore l’efficacité du système, mais augmente aussi mécaniquement le nombre de redressements.

Un autre élément important concerne les enjeux budgétaires. Dans un contexte où les besoins de financement public sont importants, le contrôle fiscal joue un rôle central dans la mobilisation des recettes. Cette réalité peut renforcer l’intensité du contrôle. Enfin, il faut mentionner une réalité plus structurelle : toutes les entreprises ne sont pas égales face au système fiscal. Certaines disposent de ressources juridiques importantes, d’autres beaucoup moins. Cette différence crée des niveaux de vulnérabilité très variables face au contentieux.

Une comparaison internationale éclairante

Si l’on élargit la perspective, le Maroc n’est pas un cas isolé. En France, par exemple, l’administration fiscale a développé depuis longtemps des mécanismes de prévention du contentieux. L’idée est d’éviter les litiges en amont, en permettant aux entreprises de sécuriser certaines opérations avant leur réalisation. En Turquie, la situation est différente. Le contentieux fiscal y est plus fréquent, dans un contexte économique et fiscal plus fluctuant, avec un recours régulier à des ajustements ou des amnisties fiscales. En Égypte, la priorité est aujourd’hui la modernisation rapide du système fiscal, notamment à travers la digitalisation et la formalisation progressive de l’économie. Dans ce paysage, le Maroc se situe dans une position intermédiaire. Le système est en cours de modernisation avancée, mais la relation fiscale reste encore marquée par un niveau de contentieux relativement important.

Vers une nouvelle lecture de la performance fiscale

Une idée revient souvent dans les débats fiscaux : un bon système fiscal serait un système qui collecte beaucoup.

Mais cette vision est aujourd’hui de plus en plus discutée. La performance d’un système fiscal ne se mesure pas uniquement à sa capacité à générer des redressements. Elle se mesure aussi à sa capacité à réduire les litiges, à rendre les règles compréhensibles, à instaurer un climat de confiance et à encourager la conformité volontaire. Dans les systèmes les plus matures, le contrôle fiscal n’est pas au centre du fonctionnement. Il intervient en dernier recours, lorsque les mécanismes de prévention et de dialogue n’ont pas suffi.

Conclusion : une transition encore en cours

L’évolution du contentieux fiscal au Maroc raconte finalement une transformation plus large du système fiscal lui-même. En vingt ans, le pays est passé d’un système relativement simple, basé sur des contrôles traditionnels, à un système beaucoup plus digitalisé, plus structuré et plus exigeant. Cette transformation a permis des gains importants en efficacité, mais elle s’est accompagnée d’une montée du contentieux. Aujourd’hui, l’enjeu ne réside plus uniquement dans le renforcement du contrôle fiscal. Il se situe aussi dans la capacité à rendre le système plus lisible, plus stable et plus prévisible. C’est probablement à ce niveau que se jouera, dans les prochaines années, la véritable maturité du système fiscal marocain.

*Dr. Houda Zouirchi est Professeure de finance, HEC Rabat, Affiliée au Centre de recherche en sciences de gestion et économie (CReSC)