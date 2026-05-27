L’épuisement cognitif, la crise silencieuse des dirigeants [Par Dr. Majda Brabije*]

Pendant longtemps, la santé mentale a été reléguée au rang de sujet secondaire dans le monde de l’entreprise. Un thème associé au bien-être, à la sphère privée ou aux ressources humaines, rarement à la stratégie, à la gouvernance ou à la compétitivité.

Mais une bascule est en train de s’opérer. À mesure que l’intelligence artificielle transforme le travail, que les flux d’informations explosent et que les organisations deviennent encore plus complexes, une réalité brutale s’impose : le véritable avantage concurrentiel des entreprises ne repose plus uniquement sur la technologie, les données ou le capital financier. Il dépend désormais de la qualité cognitive des femmes et des hommes qui dirigent, arbitrent et décident.

Autrement dit : dans l’économie moderne, le cerveau humain devient un actif stratégique majeur et le sujet n’a plus rien de théorique.

En janvier 2026, le McKinsey & Company Health Institute consacrait un rapport entier au “brain capital”, expliquant que l’ère de l’intelligence artificielle allait paradoxalement renforcer l’importance de la santé cérébrale et des capacités cognitives humaines.

Le message est clair : les économies et les entreprises les plus performantes seront celles capables de protéger, développer et maintenir les ressources cognitives de leurs collaborateurs.

C’est précisément là que se situe le grand paradoxe de notre époque : Jamais les dirigeants n’ont disposé d’autant d’outils pour gagner du temps, automatiser des tâches et accélérer la circulation de l’information. Pourtant, jamais autant de leaders n’ont signalé une fatigue mentale persistante, des troubles du sommeil, une incapacité à déconnecter, une perte de concentration ou une sensation de surcharge cognitive permanente.

Le problème dépasse largement la quantité de travail, ce qui épuise les cerveaux modernes, c’est la fragmentation continue de l’attention : Notifications, emails, visioconférences, messageries instantanées, appels, alertes d’actualité, outils collaboratifs…Le cerveau est désormais plongé dans une logique d’interruption quasi permanente. Un dirigeant peut passer une journée entière sans bénéficier de quelques minutes de concentration profonde.

Or, les neurosciences cognitives sont formelles : chaque interruption impose un coût cognitif et impacte négativement la performance et le bien-être global.

En effet, le cerveau humain n’est pas conçu pour traiter simultanément des dizaines de flux d’informations concurrents. Lorsque l’attention est constamment fragmentée, les fonctions exécutives commencent progressivement à se détériorer : mémoire de travail, capacité d’analyse, inhibition, régulation émotionnelle, flexibilité cognitive et prise de décision.

Un dirigeant cognitivement épuisé n’est donc pas simplement une personne fatiguée, c’est un système de décision qui devient vulnérable. Les études montrent d’ailleurs que le stress chronique affecte directement le cortex préfrontal, siège des fonctions exécutives et de la régulation émotionnelle.

Pourtant, dormir peu, enchaîner des réunions interminables, rester joignable à tout moment, même pendant les congés est encore perçu comme une preuve de performance, d’engagement et de leadership. Cette glorification de la surcharge mentale est une bombe à retardement dont le coût humain et économique est aujourd’hui parfaitement documenté.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les problèmes de santé mentale coûte chaque année près de 1 000 milliards de dollars à l’économie mondiale en perte de productivité. Une étude de Workforce Institute publiée en 2023 a également montré que l’état mental des leaders influence directement celui de leurs équipes. Lorsqu’un dirigeant fonctionne avec un cerveau épuisé, stressé et cognitivement saturé, ce n’est pas seulement sa propre performance qui s’effondre progressivement : c’est toute l’organisation qui finit par absorber cette fatigue invisible.

Face à cette réalité, une autre bataille se joue désormais en silence au sein des entreprises : celle de la préservation de leur actif le plus stratégique et le plus sous-estimé à la fois : le cerveau de leurs décideurs.

Dans le monde du business, certaines figures ont déjà compris que la performance durable ne pouvait plus être dissociée de l’hygiène cognitive.

Bill Gates a longtemps popularisé ses célèbres “Think Weeks”, des périodes d’isolement volontaire consacrées à la réflexion profonde, à la lecture et à la prise de recul stratégique. Une pratique qui peut sembler contre-intuitive dans un monde obsédé par l’hyperconnexion, mais que les neurosciences valident largement : les moments de solitude et de concentration profonde favorisent la créativité, la consolidation de la mémoire et la qualité du raisonnement stratégique.

De son côté, Jeff Bezos le patron d’Amazon, défend depuis longtemps l’importance du sommeil pour préserver sa clarté mentale et éviter les décisions impulsives. Il programme également les réunions nécessitant le plus d’intelligence analytique ce qu’il qualifie de « High IQ meetings » avant 10 heures du matin, période où les ressources attentionnelles et exécutives du cerveau sont généralement les plus élevées selon les rythmes circadiens de vigilance.

Au Maroc, les pratiques managériales doivent évoluer en intégrant davantage le fonctionnement réel du cerveau humain :

● Éviter les réunions stratégiques entre 12h et 15h ou après 17h : La science montre que la fatigue décisionnelle augmente fortement en fin de journée, réduisant la qualité des arbitrages et la capacité d’analyse.

● Limiter les réunions à 60–90 minutes maximum avec de véritables pauses : au-delà, l’attention chute et le cerveau entre progressivement en surcharge cognitive.

● Réduire les interruptions permanentes : chaque notification, appel ou interruption impose au cerveau un coût attentionnel et peut nécessiter plusieurs minutes pour retrouver un niveau optimal de concentration.

● Désencombrer les espaces de travail : un environnement visuellement saturé augmente la charge cognitive et fatigue inutilement les systèmes attentionnels du cerveau.

● Préserver de vraies périodes de récupération : un congé ne devrait pas être un télétravail déguisé, car les sollicitations professionnelles qui continuent pendant les périodes de repos empêchent le cerveau d’entrer dans un véritable état de récupération cognitive.

Certaines entreprises internationales commencent d’ailleurs à traiter la santé mentale comme un véritable sujet de gouvernance, à travers des dispositifs dédiés ou des “Well-being Committees”. Une évolution qui pourrait rapidement devenir un standard stratégique plutôt qu’un simple avantage RH.

En ce mois mondial dédié à la sensibilisation à la santé mentale, une réalité s’impose: aucune organisation ne peut prétendre être durable, innovante ou résiliente avec des cerveaux en état d’épuisement permanent. La performance des organisations ne dépend plus uniquement des outils technologiques. Elle repose désormais sur la qualité de leur ressource la plus stratégique : un cerveau humain capable de rester lucide, concentré, émotionnellement stable et libre dans un monde conçu pour fragmenter en permanence l’attention.

Dans cette nouvelle économie, la santé mentale n’est plus un simple atout, elle devient un avantage concurrentiel décisif.

*Dr. Majda BRABIJE est brain trainer, directrice à Metalearning Hub