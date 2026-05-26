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BAM: le résultat net bénéficiaire s’établit à 5,74 MMDH en 2025

by Challenge
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Au terme de l’exercice 2025, Bank Al-Maghrib (BAM) a enregistré un résultat net bénéficiaire de 5,74 milliards de dirhams (MMDH), contre 6,46 MMDH un an auparavant, sous l’effet combiné du repli du résultat de la conduite de la politique monétaire (-746,63 millions de dirhams – MDH), de l’augmentation des charges générales d’exploitation (+1 MMDH) et du recul du résultat non courant (-98,56 MDH)

,D’après un document sur les états financiers de la banque centrale au titre du dernier exercice, ces évolutions ont été compensées par la progression des résultats issus de la gestion des réserves de change (+1,2 MMDH) et des autres opérations (+244,57 MDH).

D’après la même source, l’accroissement du résultat des opérations de gestion des réserves de change est tiré essentiellement par la progression du revenu net obligataire (+1,31 MMDH), recouvrant l’amélioration des intérêts notamment ceux générés par le portefeuille d’investissement et des plus-values nettes des titres de placement atténuée par la baisse des reprises de provisions afférentes à ces titres.

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À l’inverse, les intérêts issus des placements monétaires ont enregistré un repli, en lien principalement avec la baisse des taux de placement dans un contexte d’assouplissement des politiques monétaires de la Réserve fédérale américaine (FED) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Le repli du résultat des opérations de conduite de la politique monétaire, après trois années de hausses consécutives, est attribuable essentiellement aux réductions du taux directeur.

La progression du résultat des autres opérations découle principalement de la hausse des commissions sur les opérations de change notamment sur les BBE (Billets de Banque Étrangers), suite à des cessions plus importantes par les banques marocaines à BAM, et de l’amélioration de la rémunération des comptes de la clientèle de la Banque.  En revanche, les ventes de documents sécurisés ont accusé une baisse de 6% à 363,83 MDH.

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Quant à l’augmentation des charges générales d’exploitation, elle s’explique principalement par la constitution de la Banque, au titre de l’exercice 2025, d’une provision pour risques financiers de plus de 1 MMDH, afin de couvrir des pertes probables sur les portefeuilles MTM (Mark-to-Market), notamment en cas de chocs de taux et de marché à des niveaux similaires à ceux de 2022-2023, ainsi que de la hausse des dépenses de fonctionnement (+206,97 MDH).

Concernant le recul du résultat non récurrent à -545,41 MDH est dû essentiellement au règlement en 2025 de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices d’un montant de près de 585,82 MDH.

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