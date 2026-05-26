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Ferrari dévoile sa première voiture électrique

by Challenge
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Crédit DR

Le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari a dévoilé son premier modèle entièrement électrique, la Luce, rejoignant ainsi, avec un certain retard, des concurrents tels que Porsche et Lamborghini.

La Luce – qui signifie « lumière » en italien – atteint une vitesse maximale de plus de 310 kilomètres à l’heure et dispose d’une autonomie de plus de 530 kilomètres, a indiqué la société dans un communiqué publié lundi soir.

Elle peut atteindre les 100 km/h en 2,5 secondes et est équipée d’une grande batterie de 122 kWh. La Luce pèse 2,26 tonnes, ce qui en fait le modèle le plus lourd jamais produit par la marque.

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Il s’agit également du deuxième modèle Ferrari à quatre portes de l’histoire de la marque, et du premier modèle cinq places pour une marque plus connue pour ses élégantes voitures deux places.

« Nous ouvrons un nouveau chapitre qui concrétise notre vision, renforçant ainsi la tradition de Ferrari qui consiste à anticiper et à façonner l’avenir », a déclaré John Elkann, président de la société.

Ce lancement intervient alors que d’autres constructeurs automobiles ont mis un frein à leurs modèles électriques, reflétant un ralentissement du secteur dans la transition vers l’abandon des moteurs à combustion, en raison d’une demande inférieure aux prévisions.

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L’année dernière, Ferrari a déclaré s’attendre à ce que les modèles électriques représentent 20% de son offre en 2030, contre un objectif précédent de 40%.

Challenge (Avec AFP)

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