Bamotors Maroc lance Geely Galaxy et dévoile la nouvelle EX2

Le groupe Bamotors Maroc a annoncé le lancement officiel de Geely Galaxy, la nouvelle gamme de véhicules électrifiés intelligents du constructeur chinois. Plus qu’un élargissement de son offre, ce lancement marque une étape stratégique : Geely ouvre un nouveau chapitre de son développement au Maroc, avec une ambition claire, à savoir rendre la mobilité de nouvelle génération plus technologique, plus fluide et plus accessible.

Introduite en Chine en 2023, Geely Galaxy incarne la stratégie mondiale «New Energy» du groupe. Pensée comme une gamme dédiée aux véhicules électrifiés intelligents, elle s’appuie sur un puissant écosystème technologique et sur les capacités de recherche et développement du constructeur. En avril 2026, les ventes cumulées de Galaxy ont dépassé les 2 millions d’unités dans le monde, consacrant ce que l’industrie qualifie désormais de «Galaxy Speed».

Lire aussi | Voitures classiques : une nouvelle dynamique pour la FMVA [Vidéo]

À travers ce lancement, Geely entend proposer une mobilité électrifiée pragmatique et progressive, centrée sur les usages réels des automobilistes marocains. L’objectif est de démocratiser les technologies intelligentes, en offrant des véhicules qui conjuguent innovation utile, confort, sécurité et simplicité. La gamme cible en priorité les familles modernes, les conducteurs urbains et les clients en quête d’une mobilité intuitive et connectée.

La Geely EX2 : la nouveauté phare

Parmi les modèles présentés, la Geely EX2 s’impose comme la grande nouveauté. Citadine électrique moderne, elle combine performance et praticité. Avec un poids à vide de 1300 kg et une garde au sol de 162 mm, elle offre une stabilité appréciable, tout en restant agile grâce à un rayon de braquage de 4,95 m.

L’aspect pratique n’est pas en reste. Avec un coffre arrière de 375 litres, et jusqu’à 1320 litres avec sièges rabattus, la Geely EX2 propose une belle polyvalence dans sa catégorie, répondant aux besoins des citadins actifs.

Lire aussi | Formule 1: le Maroc prépare son retour dans la course…

Sous le capot, elle embarque un moteur synchrone à aimant permanent délivrant 115 ch et un couple de 150 Nm, associé à une transmission arrière. La vitesse maximale atteint 130 km/h, tandis que l’accélération de 0 à 100 km/h se réalise en 11,5 secondes, un compromis idéal pour la conduite urbaine et périurbaine. Côté batterie, l’EX2 est équipée d’une Lithium Fer Phosphate (LFP) de 39,4 kWh, offrant une autonomie WLTP de 325 km pour une consommation moyenne de 15,2 kWh/100 km. Les temps de recharge sont optimisés : 6,6 heures en courant alternatif pour une charge complète, et seulement 25 minutes en courant continu pour passer de 30 % à 80 %.

Avec Galaxy et l’EX2, Geely confirme son ambition : devenir un acteur de référence de la mobilité électrifiée au Maroc, en proposant des véhicules intelligents, accessibles et adaptés aux évolutions de la société, dixit le staff de Geely Maroc.