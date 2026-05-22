Aéroports du Maroc: hausse du trafic passagers de 9,7% à fin avril

Les aéroports du Maroc ont enregistré un volume de trafic commercial de 12.336.962 passagers à fin avril 2026, en croissance de 9,7% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office National des Aéroports (ONDA).

L’aéroport Mohammed V, représentant plus de 30% du trafic global, a accueilli 3.756.740 passagers, soit une progression de 12,6% par rapport à fin avril 2025, précise l’ONDA.

De même, la plupart des autres aéroports ont enregistré des taux de croissance remarquables, notamment Béni-Mellal (27,06%), Errachidia (+18,53%), Rabat Salé (+13,48%), Tanger Ibn Batouta (+11,5%), Nador El Aroui (+11,29%)? Marrakech-Menara (+10,81%) et Agadir Al Massira (+10,27%). Cette performance a été tiré essentiellement par le trafic international.

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La ventilation du trafic aérien des passagers entre vols nationaux et internationaux à fin avril 2026 fait ressortir que les aéroports du Royaume ont accueilli 11.067.321 voyageurs sur les vols internationaux (+9,54%) et 1.269.641 passagers sur les vols nationaux (+11,10%)

La croissance du trafic international a concerné tous les faisceaux géographiques. Ainsi, l’Europe, qui représente plus de 80% du total du trafic international, a enregistré une augmentation de 9,64%. Les autres marchés, à savoir l’Afrique, l’Amérique du Nord, le Maghreb et l’Amérique du Sud ont progressé respectivement de 19,61%, 21,98%, 13,65% et 41,24%. En revanche, le marché du Moyen et l’Extrême-Orient a connu une baisse de 4,62%.

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S’agissant des mouvements aéroportuaires, l’ONDA fait savoir que 91.128 vols au départ et à l’arrivée dans l’ensemble des aéroports du Maroc ont été enregistré à fin avril 2026, ce qui représente une augmentation de 10,35% par rapport à fin avril 2025.

Le trafic fret a, pour sa part, grimpé de 11,83% à fin avril 2026, atteignant plus de 39.515 tonnes, contre 35.334 tonnes à la même période de 2025.