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Le groupe AZ Hôtels lance une deuxième unité à Rabat

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Quelques années après le lancement de son premier établissement à Rabat, le groupe AZ Hôtels compte bien poursuivre son aventure dans l’hôtellerie économique et de moyen standing. En effet, ce «nouveau venu» dans le secteur au Maroc, qui s’était fait connaître jusqu’à présent par l’acquisition et le rebranding de l’AZ Hôtel des Arts Rabat, situé dans le quartier historique Hassan à quelques centaines de mètres du Musée archéologique, lance désormais la construction d’une deuxième unité.

Si c’est toujours la capitale politique du Royaume qui abrite le projet, cette fois-ci, c’est dans le quartier Agdal que le groupe AZ Hôtels jette son dévolu, avec un établissement quatre étoiles, ce qui dénote d’une légère montée en gamme de l’enseigne éponyme. Porté par Fancy Building, la foncière du groupe, qui en confie la maîtrise d’œuvre à Athena Contractors, le nouvel établissement de la future chaîne hôtelière abritera une quarantaine de chambres sur cinq étages et comptera deux restaurants, dont un en rooftop, ainsi que deux niveaux de sous-sol.

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Rappelons que la ville de Rabat connaît une effervescence touristique sans précédent depuis quelques années, avec l’inauguration de pas moins d’une dizaine d’hôtels, dont des établissements de luxe tels que le Waldorf Astoria Rabat-Salé (2026), le Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr (2024), le Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam (2024) et le Fairmont La Marina Rabat-Salé (2022), mais également d’autres hôtels de moindre standing comme l’hôtel Le Corner (2026) ou l’Executive Boutique Hotel Rabat (2024).

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