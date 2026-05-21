ARMA Environnement investit dans un nouveau centre d’enfouissement à Nador

Quelques mois après avoir été recalé dans l’appel d’offres international pour le futur méga-centre d’enfouissement et de valorisation des déchets à Casablanca, le groupe ARMA Environnement se positionne sur la ville de Nador.

En effet, ce leader national au Maroc des services liés aux collectivités et à l’environnement, spécialisé dans la propreté urbaine, la gestion des déchets (ménagers et verts), le nettoiement, l’éclairage public et l’assainissement, s’apprête à lancer la construction d’un nouveau centre d’enfouissement de déchets ménagers à Nador. Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 50 millions de dirhams, ce projet, porté par la filiale ARMA VALOR NADOR, devra être finalisé au cours de l’été 2027.

Lire aussi | T2S: une IPO en vue à plus de 1,5 milliard de DH

Il faut dire que depuis la mise en place du premier centre de ce genre dans la capitale économique du Rif, la production de déchets ménagers par cette dernière est en passe de dépasser annuellement la barre des 200.000 tonnes (contre 150.000 tonnes une décennie auparavant), d’où la nécessité de procéder à une extension des capacités installées en 2015 dans la commune d’Ouled Settout, à environ 27 kilomètres de la ville, et qui avait concouru à résoudre un problème majeur sur les plans sanitaire et environnemental que vivait cette région.

Quant au groupe ARMA Environnement, ce nouveau projet lui permet de consolider ses positions dans le traitement des déchets après avoir réussi à s’implanter solidement parmi les acteurs de la collecte des déchets ménagers avec 1,125 million de tonnes de déchets collectés par an et 3 millions d’habitants desservis, dont ceux de Rabat et d’une partie de la métropole de Casablanca.