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Marché de l’emploi

La BAD débloque 200 millions d’euros pour l’emploi au Maroc

by Challenge
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Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un financement de 200 millions d’euros pour la mise en œuvre du programme Cap Compétences 2030, l’une des priorités de la Feuille de route nationale pour l’emploi dans les cinq annéées à venir au Maroc.

Ce financement axé sur les résultats vise à renforcer la pertinence, la qualité et la diversification de l’offre de formation professionnelle, notamment à travers la numérisation des services, le déploiement de dispositifs d’apprentissage à grande échelle et l’amélioration des mécanismes d’insertion sur le marché du travail, indique l’institution dans un communiqué.

Le programme Cap Compétences 2030 repose sur trois volets complémentaires, à savoir le développement des compétences et des partenariats stratégiques, une formation‑insertion inclusive, mieux adaptée aux besoins des entreprises et, enfin, la transformation numérique, accompagnée d’un renforcement institutionnel et opérationnel.

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Il contribuera également à consolider les dispositifs existants et à améliorer leur efficacité ainsi que leur couverture. À travers cette opération, la Banque entend faciliter l’accès à une offre de formation diversifiée et renforcer l’insertion professionnelle des bénéficiaires.

«Notre objectif commun est de tirer parti du dividende démographique pour soutenir la création de valeur et promouvoir l’emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes», a déclaré Achraf Tarsim, responsable du bureau‑pays du Groupe de la BAD dans le Royaume.

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Ce programme illustre l’engagement de long terme de l’institution panafricaine au Maroc dans les domaines du développement humain, de l’emploi et de l’inclusion sociale. Il s’appuie sur un portefeuille d’opérations axées sur les résultats, contribuant aux réformes structurelles du marché du travail et de la formation professionnelle.

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