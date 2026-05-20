T2S: une IPO en vue à plus de 1,5 milliard de DH

Depuis les deux opérations d’introduction en Bourse de fin 2025 qui ont significativement ranimé la Bourse de Casablanca, notamment celle de SGTM dont le montant levé à l’occasion de sa cotation avait atteint cinq milliards de dirhams, le marché financier marocain est resté dans l’expectative quant au prochain prétendant à la cote. Ainsi, selon des sources bien informées, cet heureux élu serait le groupe T2S (Techniques Science Santé), dont l’IPO devrait intervenir en juillet 2026 et qui serait accompagné dans ce jalon important de son existence par la banque d’affaires du groupe CFG Bank.

L’opération se fera essentiellement à travers la sortie de l’actionnaire majoritaire, à savoir le fonds d’investissement panafricain Helios Investment Partners, qui en avait pris le contrôle en 2021 en rachetant les parts des ex-associés du fondateur et actuel dirigeant, Abderraouf Sordo.

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Ce dernier resterait dans le tour de table en tant qu’actionnaire de référence et continuerait à piloter le développement de ce groupe leader dans le domaine des dispositifs médicaux, loin devant Vicenne (le seul acteur de son secteur déjà coté en Bourse) et Promamec, un challenger qui compte également dans son tour de table un fonds d’investissement, à savoir le Sud-Africain Vantage Capital.

Pour l’instant, rien ne filtre sur le montant global de l’opération, mais selon la taille de T2S et surtout ses agrégats financiers, avec un Excédent Brut d’Exploitation de plus de 350 millions de dirhams, l’Offre Publique de Vente devrait porter sur plus de 1,5 milliard de dirhams, ce qui représente près du double du montant levé en Bourse par Cash Plus en novembre 2025 et qui avait suscité un grand engouement de la part des investisseurs potentiels.