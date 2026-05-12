Golf: Dislog Group sponsor du Trophée Hassan II et de la Coupe Lalla Meryem

Dislog Group a annoncé sa participation à deux événements golfiques majeurs en tant que sponsor Bronze de la 50ᵉ édition du Trophée Hassan II de Golf et sponsor Gold de la 29ᵉ édition de la Coupe Lalla Meryem, qui se tiendront du 18 au 24 mai 2026 à Rabat, au Royal Golf Dar Es Salam.

Créé en 1971, le Trophée Hassan II de Golf s’est imposé comme une compétition de référence sur la scène internationale. Inscrit à l’European Tour en 2010, il est aujourd’hui adossé au PGA Tour Champions depuis 2023, renforçant ainsi son attractivité et son rayonnement mondial.

De son côté, la Coupe Lalla Meryem, créée en 1993, constitue une étape incontournable du Ladies European Tour depuis 2010, contribuant activement à la promotion du golf féminin et à la visibilité du Maroc sur le circuit international.

Lire aussi | Dislog Group parmi les partenaires du Festival du film de Marrakech

Ces deux compétitions, organisées concomitamment à Rabat, représentent une plateforme de communication d’envergure nationale et internationale. Elles participent pleinement à la valorisation du Maroc en tant que destination golfique de premier plan.

« Nous sommes fiers de soutenir ces événements prestigieux , le Trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meryem 2026, qui incarnent l’excellence sportive et contribuent au rayonnement du Maroc à l’international. À travers notre engagement, nous réaffirmons notre volonté d’accompagner des événements porteurs de valeurs fortes, telles que la performance, le dépassement de soi et le développement du sport», a déclaré Moncef Belkhayat, Président Directeur Général de Dislog Group.

Lire aussi | Dispositif médicaux: Dislog regroupe ses filiales en une seule entité

En s’associant à ces rendez-vous incontournables du calendrier golfique, Dislog Group confirme son positionnement en tant qu’acteur engagé dans la promotion du sport et du bien-être, tout en renforçant sa visibilité à l’échelle nationale et internationale.