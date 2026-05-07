Bank of Africa lance HSABATI PRO à destination des entrepreneurs

Dans un environnement entrepreneurial en constante évolution, marqué par l’accélération des usages digitaux et des attentes croissantes en matière de simplicité, de réactivité et d’efficacité, Bank of Africa lance HSABATI PRO, une plateforme digitale innovante de gestion d’activité conçue pour accompagner les entrepreneurs dans le pilotage de leur business.

HSABATI PRO se présente comme une interface web centralisée permettant aux entrepreneurs de gérer l’intégralité de leur business en temps réel. Qu’il s’agisse de la facturation, de la gestion de trésorerie, du suivi commercial (CRM), des stocks ou encore des ressources humaines, la solution offre une visibilité immédiate sur les indicateurs clés de performance. En automatisant les tâches administratives récurrentes, Bank of Africa permet aux chefs d’entreprise de se libérer des contraintes logistiques pour se concentrer le développement de leur activité.

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Pour encourager l’adoption de cette solution à forte valeur ajoutée, la banque offre la gratuité totale la première année, suivie d’un tarif préférentiel dès la deuxième année. Cette accessibilité financière vise à lever les barrières à l’entrée pour les utilisateurs (TPE, Entrepreneurs, Professionnels et Professions libérales), leur permettant ainsi de structurer leur gestion sans peser sur leurs coûts fixes initiaux.

A travers le lancement de HSABATI PRO, Bank of Africa illustre parfaitement ses engagements pris dans le cadre de la Charte TPE. En tant qu’acteur de référence de l’écosystème entrepreneurial national, la banque contribue activement à la formalisation et à la modernisation du tissu économique marocain. Ce service extra-bancaire répond directement aux enjeux nationaux de digitalisation des petites structures, en leur fournissant les outils nécessaires pour améliorer leur organisation interne et renforcer leur résilience face aux évolutions du marché.

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Bank of Africa réaffirme sa position de banque innovante et orientée solutions. En enrichissant son écosystème de services non financiers, l’institution prouve que son accompagnement ne s’arrête pas au financement, mais englobe l’ensemble du cycle de vie de l’entreprise. Ce nouveau jalon stratégique témoigne de la volonté de la banque de soutenir durablement la croissance, la structuration et l’efficacité opérationnelle des entrepreneurs, moteurs essentiels de l’économie marocaine.