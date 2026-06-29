Les investisseurs portent « une confiance croissante » au Maroc, assure la présidente de la BEI

En visite de travail dans le Royaume, la présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), Nadia Calviño, a assuré que les investisseurs internationaux font de plus en plus confiance au Maroc, qui a su mettre en place un climat des affaires stimulant pour attirer les capitaux étrangers.

« Grâce à la constance de ses réformes, engagées sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à la stabilité de son cadre macroéconomique et à la solidité de son système financier, le Maroc attire aujourd’hui une confiance croissante des investisseurs internationaux », a dit Mme Calviño dans une interview accordée à l’agence MAP.

Cette dynamique essentielle crée un environnement où les projets peuvent se financer et se développer, a-t-elle fait valoir, ajoutant que cette crédibilité fait la différence et permet de mobiliser des investissements à grande échelle.

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« Pour que les entreprises prospèrent, il faut avant tout de la prévisibilité, de la simplicité et de la confiance : des règles claires, des procédures administratives allégées, un meilleur accès au financement et aux compétences, ainsi que des infrastructures modernes », a expliqué Mme Calviño.

Ces réformes transforment la confiance des investisseurs en projets, en emplois et en opportunités concrètes, a-t-elle dit, rappelant que le Maroc, acteur économique et industriel important à l’échelle africaine et internationale, est un partenaire stratégique pour l’Union européenne (UE) sur les plans politique et géoéconomique.

Les investissements importants, soutenus par la BEI comme bras financier de l’UE et dont les actionnaires sont les 27 Etats membres, ne font que renforcer cette attractivité, a-t-elle fait remarquer.

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Et de soutenir : « Le Maroc est un pont naturel entre l’Europe, l’Afrique et l’espace atlantique. Parce qu’un Maroc stable et connecté bénéficie à toute la région ainsi qu’aux relations UE-Afrique, ce partenariat est pour nous hautement stratégique ».

La visite de Mme Calviño au Maroc, qui se poursuit jusqu’au 1er juillet 2026, s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique liant l’Institution financière européenne au Royaume. A cet effet, la Banque prévoit des engagements supplémentaires au au Maroc en 2026. « Notre partenariat connaît aujourd’hui une nette accélération. Sur les cinq dernières années, le Groupe de la BEI a triplé ses financements au Maroc. Pour cette année, nous visons plus de 700 millions d’euros d’investissements », a expliqué Mme Calviño.

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La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds du Maroc, mobilisant plus de 12 milliards d’euros depuis le début de ses activités dans le Royaume pour financer des projets dans des secteurs clés tels que les petites et moyennes entreprises, les énergies renouvelables, l’éducation, les transports durables, la santé, ainsi que l’eau et l’assainissement.