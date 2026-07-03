Commission des investissements: 29 projets pour 42 MMDH approuvés

Réunie jeudi 2 juillet à Rabat, sous la présidence du chef de gouvernement Aziz Akhannouch, la 11ème Commission nationale des investissements (CNI) a approuvé 29 projets de conventions d’investissement d’un total de près de 42 milliards de dirhams (MMDH) et 9 avenants à des conventions dans le cadre du dispositif principal.

Les projets approuvés permettront la création de près de 9.800 emplois, dont 2.400 directs et 7.400 indirects. Ceux approuvés dans le cadre du dispositif principal concernent 16 provinces et préfectures dans 6 régions du Royaume. Ces provinces incluent notamment Al Haouz, El Jadida, Moulay Yacoub, Nador, Rehamna et Taroudant.

Ces projets concernent 13 secteurs d’activité, dont le tourisme et les loisirs, la chimie et la parachimie, l’industrie agroalimentaire, les infrastructures portuaires, l’aéronautique, la logistique, le commerce et la distribution, les télécommunications, la transformation et la valorisation des déchets et les énergies renouvelables.

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En ce qui concerne ces 29 projets, le secteur de l’industrie agroalimentaire est le principal pourvoyeur d’emplois, suivi de la chimie et la parachimie et de l’aéronautique, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement..

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif stratégique, la Commission Nationale des Investissements a approuvé 3 projets de conventions totalisant 8,4 MMDH et plus de 2.700 emplois directs, ainsi qu’un projet d’avenant.

Ces 4 projets couvrent 3 secteurs d’activités à savoir l’industrie du véhicule électrique, l’aéronautique et le textile, et seront implantés dans 4 régions, à savoir Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

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La Commission a également attribué le caractère stratégique à 3 projets d’investissement, totalisant un montant d’investissement total de près de 29 MMDH permettant la création de plus de 1.100 emplois directs.

M. Akhannouch s’est arrêté, au début de la réunion, sur le bilan positif de la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’investissement, désormais pleinement opérationnelle, et qui a permis après seulement trois ans d’opérationnalisation la signature de 391 conventions d’investissement, représentant un volume global de 520 MMDH.

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Le chef du gouvernement a souligné, à ce propos, les avancées majeures permises par la Charte en matière de rééquilibrage territorial, de promotion de l’emploi stable, d’équité entre les femmes et les hommes, de développement durable et d’émergence de filières industrielles d’avenir, tout en saluant l’attraction de projets stratégiques structurants qui renforcent durablement la compétitivité et la souveraineté économique du Royaume.