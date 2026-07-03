Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le CRI Béni Mellal-Khénifra lance l’Observatoire de l’économie régionale
Pierre-Edward Dutheillet prend la tête de Renault Digital Maroc et de la DSI
Offshoring: le Maroc à la conquête de services numériques à forte valeur ajoutée
Commission des investissements: 29 projets pour 42 MMDH approuvés
Le géant de la chimie Solevo lorgne le marché marocain
Comment l’UM6P veut faire du Maroc le moteur de la souveraineté scientifique africaine
Journée économique à Paris: Ali Seddiki identifie les leviers de la transformation des territoires au Maroc
Driss Guerraoui élu à l’unanimité Vice-Président du Conseil International d’Action Sociale
PME marocaines: Small is NOT Beautiful [Par Fatima Zahra Bouzoubaa*]
Younès El Himdy: «Disty Technologies n’aurait pas connu une telle croissance et une telle promesse d’avenir sans l’IPO»
Home FinanceInvestissementCommission des investissements: 29 projets pour 42 MMDH approuvés
Investissement

Commission des investissements: 29 projets pour 42 MMDH approuvés

by Challenge
written by Challenge

Réunie jeudi 2 juillet à Rabat, sous la présidence du chef de gouvernement Aziz Akhannouch, la 11ème Commission nationale des investissements (CNI) a approuvé 29 projets de conventions d’investissement d’un total de près de 42 milliards de dirhams (MMDH) et 9 avenants à des conventions dans le cadre du dispositif principal.

Les projets approuvés permettront la création de près de 9.800 emplois, dont 2.400 directs et 7.400 indirects. Ceux approuvés dans le cadre du dispositif principal concernent 16 provinces et préfectures dans 6 régions du Royaume. Ces provinces incluent notamment Al Haouz, El Jadida, Moulay Yacoub, Nador, Rehamna et Taroudant.

Ces projets concernent 13 secteurs d’activité, dont le tourisme et les loisirs, la chimie et la parachimie, l’industrie agroalimentaire, les infrastructures portuaires, l’aéronautique, la logistique, le commerce et la distribution, les télécommunications, la transformation et la valorisation des déchets et les énergies renouvelables.

Lire aussi | Journée économique à Paris: Ali Seddiki identifie les leviers de la transformation des territoires au Maroc

En ce qui concerne ces 29 projets, le secteur de l’industrie agroalimentaire est le principal pourvoyeur d’emplois, suivi de la chimie et la parachimie et de l’aéronautique, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement..

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif stratégique, la Commission Nationale des Investissements a approuvé 3 projets de conventions totalisant 8,4 MMDH et plus de 2.700 emplois directs, ainsi qu’un projet d’avenant.

Ces 4 projets couvrent 3 secteurs d’activités à savoir l’industrie du véhicule électrique, l’aéronautique et le textile, et seront implantés dans 4 régions, à savoir Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Lire aussi | IDE, transferts MRE, recettes Voyages…tous les clignotants au vert à fin mai

La Commission a également attribué le caractère stratégique à 3 projets d’investissement, totalisant un montant d’investissement total de près de 29 MMDH permettant la création de plus de 1.100 emplois directs.

M. Akhannouch s’est arrêté, au début de la réunion, sur le bilan positif de la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’investissement, désormais pleinement opérationnelle, et qui a permis après seulement trois ans d’opérationnalisation la signature de 391 conventions d’investissement, représentant un volume global de 520 MMDH.

Lire aussi | Tanger, l’épicentre industriel et logistique de Renault Group

Le chef du gouvernement a souligné, à ce propos, les avancées majeures permises par la Charte en matière de rééquilibrage territorial, de promotion de l’emploi stable, d’équité entre les femmes et les hommes, de développement durable et d’émergence de filières industrielles d’avenir, tout en saluant l’attraction de projets stratégiques structurants qui renforcent durablement la compétitivité et la souveraineté économique du Royaume.

Vous aimerez aussi

Le CRI Béni Mellal-Khénifra lance l’Observatoire de l’économie régionale

Journée économique à Paris: Ali Seddiki identifie les leviers de la transformation des...

Les investisseurs portent « une confiance croissante » au Maroc, assure la présidente de la...

L’ambassadeur El Ansari appelle les opérateurs chinois à tirer parti du partenariat stratégique...

Gabon: pourquoi le marocain CIMAF investit 40 millions d’euros?

Irlande : les opportunités d’investissement au Maroc présentées à la communauté économique de...