IDE, transferts MRE, recettes Voyages…tous les clignotants au vert à fin mai

Dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs au Maroc pour les cinq premiers mois 2026, l’Office des Changes fait état de performances positives en matière d’investissements directs étranger (IDE), de transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) et de recettes Voyages.

Le flux net des IDE a atteint 23,32 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai, en progression de 41,8% par rapport à une année auparavant. Aussi, les recettes des IDE ont augmenté de 20% à 29,84 MMDH et les dépenses ont reculé de 22,5% à 6,52 MMDH, explique.

Au terme des cinq mois de l’année 2026, le flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) s’est situé à 4,68 MMDH, contre 2,16 MMDH durant la même période un an auparavant. Les cessions de ces investissements portent sur un montant de 7 MMDH (+13,6%) et les dépenses ont affiché une hausse de 40,3% à 11,71 MMDH.

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D’autre part, les transferts MRE ont atteint plus de 50,22 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2026, contre 46,16 MMDH à la même période une année auparavant, soit une amélioration de 8,8%.

Quant à la balance Voyages, elle dégage un solde positif de 19,4%, résultat d’une croissance des recettes (+14,6% à 53,76 MMDH) plus importante que celle des dépenses (+2,7% à 13,77 MMDH).