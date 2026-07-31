Challenge N° 1024 • Édition spéciale Fête du Trône • Du 31 juillet au 3 septembre 2026

À LA UNE — Édition spéciale Fête du Trône

Dossier — Fête du Trône : Le Maroc de la souveraineté

Interview

Mohammed Jadri, économiste

Portrait

Ilham Foukalla, Fondatrice et PDG de Chi Nail Bar & Organic Spa

L’investissement comme moteur de transformation nationale

Le Maroc atlantique : une nouvelle géographie économique

DOSSIER — Le Maroc de la souveraineté

Fête du Trône : la souveraineté, fil conducteur du règne

: la souveraineté, fil conducteur du règne Sahara : locomotive de paix et de développement

: locomotive de paix et de développement Constitution de 2011 : un acquis à renforcer et à consolider

: un acquis à renforcer et à consolider NMD : le Nouveau Modèle de Développement, une vision pour 2035

: le Nouveau Modèle de Développement, une vision pour 2035 L’émergence industrielle : du « Made in Morocco » à la souveraineté productive

: du « Made in Morocco » à la souveraineté productive Protection sociale : une révolution sociétale voulue par le Roi

: une révolution sociétale voulue par le Roi L’école, la formation et les compétences : préparer le Maroc de 2040

: préparer le Maroc de 2040 Santé : le chantier permanent de la santé

: le chantier permanent de la santé Infrastructures : les infrastructures, colonne vertébrale du Maroc moderne

: les infrastructures, colonne vertébrale du Maroc moderne L’eau : priorité stratégique du XXI ème siècle

: priorité stratégique du XXI siècle Transition énergétique : bâtir l’indépendance de demain

: bâtir l’indépendance de demain Agriculture : le pari de la souveraineté alimentaire

: le pari de la souveraineté alimentaire Afrique : choix stratégique de S.M. le Roi Mohammed VI

: choix stratégique de S.M. le Roi Mohammed VI 2030 : le Royaume face aux nouveaux défis mondiaux

ACTUALITÉ

Conseil national : le PAM peaufine ses candidatures

: le PAM peaufine ses candidatures Brèves Politique

ENTREPRISES & MARCHÉS

Hanouts : le commerce de proximité entre dans l’ère du retail media

: le commerce de proximité entre dans l’ère du retail media Transmission des PME : le Maroc face au mur de la succession

: le Maroc face au mur de la succession Brèves Business

Digital & High-Tech

Casablanca Finance City : cap sur le Golfe

: cap sur le Golfe Rapport annuel de BAM : quand la croissance ne crée plus d’emplois

AUTOMOBILE

ICAUR : la nouvelle carte premium électrifiée d’Auto Hall

: la nouvelle carte premium électrifiée d’Auto Hall Nouveauté : DS Automobiles lance DS 7 Edition Atlas pour le marché marocain

: DS Automobiles lance DS 7 Edition Atlas pour le marché marocain Nouveau Fiat Doblo : la polyvalence en version 7 places

: la polyvalence en version 7 places Brèves Auto

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