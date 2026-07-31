Challenge N° 1024 • Édition spéciale Fête du Trône • Du 31 juillet au 3 septembre 2026

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Interview
Portrait
À LA UNE — Édition spéciale Fête du Trône
Dossier — Fête du Trône : Le Maroc de la souveraineté
Interview
Mohammed Jadri, économiste
Portrait
Ilham Foukalla, Fondatrice et PDG de Chi Nail Bar & Organic Spa
L’investissement comme moteur de transformation nationale
Le Maroc atlantique : une nouvelle géographie économique
DOSSIER — Le Maroc de la souveraineté
- Fête du Trône : la souveraineté, fil conducteur du règne
- Sahara : locomotive de paix et de développement
- Constitution de 2011 : un acquis à renforcer et à consolider
- NMD : le Nouveau Modèle de Développement, une vision pour 2035
- L’émergence industrielle : du « Made in Morocco » à la souveraineté productive
- Protection sociale : une révolution sociétale voulue par le Roi
- L’école, la formation et les compétences : préparer le Maroc de 2040
- Santé : le chantier permanent de la santé
- Infrastructures : les infrastructures, colonne vertébrale du Maroc moderne
- L’eau : priorité stratégique du XXIème siècle
- Transition énergétique : bâtir l’indépendance de demain
- Agriculture : le pari de la souveraineté alimentaire
- Afrique : choix stratégique de S.M. le Roi Mohammed VI
- 2030 : le Royaume face aux nouveaux défis mondiaux
ACTUALITÉ
- Conseil national : le PAM peaufine ses candidatures
- Brèves Politique
ENTREPRISES & MARCHÉS
- Hanouts : le commerce de proximité entre dans l’ère du retail media
- Transmission des PME : le Maroc face au mur de la succession
- Brèves Business
- Digital & High-Tech
- Casablanca Finance City : cap sur le Golfe
- Rapport annuel de BAM : quand la croissance ne crée plus d’emplois
AUTOMOBILE
- ICAUR : la nouvelle carte premium électrifiée d’Auto Hall
- Nouveauté : DS Automobiles lance DS 7 Edition Atlas pour le marché marocain
- Nouveau Fiat Doblo : la polyvalence en version 7 places
- Brèves Auto
MAGAZINE
- Brèves Culture