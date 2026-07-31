Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Maroc: les réserves de change au-dessus des 53 milliards de dollars
BMW X5 2026 : le SUV munichois change de dimension
HCP: persistance des disparités régionales au Maroc
Mondial de l’Auto 2026: la Chine en force, l’électrique en embuscade
Donald Trump: «Les États-Unis sont clairs : nous reconnaissons la souveraineté du Maroc sur le sahara »
Infantino renonce aux investissements privés à la FIFA
L’eau, priorité stratégique du XXIème siècle
Agriculture: le pari de la souveraineté alimentaire
Exportations marocaines: l’automobile franchit un nouveau cap
CGEM: Mehdi Tazi renforce l’ancrage des entreprises marocaines en Afrique de l’Ouest
Home Challenge en version PDFSommaireChallenge N° 1024 • Édition spéciale Fête du Trône • Du 31 juillet au 3 septembre 2026
Sommaire

Challenge N° 1024 • Édition spéciale Fête du Trône • Du 31 juillet au 3 septembre 2026

by Challenge
written by Challenge
Couverture — Challenge N° 1024, édition spéciale Fête du Trône (du 31 juillet au 3 septembre 2026)
Challenge N° 1024 • Édition spéciale Fête du Trône • Du 31 juillet au 3 septembre 2026

À LA UNE — Édition spéciale Fête du Trône

Dossier — Fête du Trône : Le Maroc de la souveraineté

Interview
Mohammed Jadri, économiste

Portrait
Ilham Foukalla, Fondatrice et PDG de Chi Nail Bar & Organic Spa

L’investissement comme moteur de transformation nationale

Le Maroc atlantique : une nouvelle géographie économique

DOSSIER — Le Maroc de la souveraineté

  • Fête du Trône : la souveraineté, fil conducteur du règne
  • Sahara : locomotive de paix et de développement
  • Constitution de 2011 : un acquis à renforcer et à consolider
  • NMD : le Nouveau Modèle de Développement, une vision pour 2035
  • L’émergence industrielle : du « Made in Morocco » à la souveraineté productive
  • Protection sociale : une révolution sociétale voulue par le Roi
  • L’école, la formation et les compétences : préparer le Maroc de 2040
  • Santé : le chantier permanent de la santé
  • Infrastructures : les infrastructures, colonne vertébrale du Maroc moderne
  • L’eau : priorité stratégique du XXIème siècle
  • Transition énergétique : bâtir l’indépendance de demain
  • Agriculture : le pari de la souveraineté alimentaire
  • Afrique : choix stratégique de S.M. le Roi Mohammed VI
  • 2030 : le Royaume face aux nouveaux défis mondiaux

ACTUALITÉ

  • Conseil national : le PAM peaufine ses candidatures
  • Brèves Politique

ENTREPRISES & MARCHÉS

  • Hanouts : le commerce de proximité entre dans l’ère du retail media
  • Transmission des PME : le Maroc face au mur de la succession
  • Brèves Business
  • Digital & High-Tech
  • Casablanca Finance City : cap sur le Golfe
  • Rapport annuel de BAM : quand la croissance ne crée plus d’emplois

AUTOMOBILE

  • ICAUR : la nouvelle carte premium électrifiée d’Auto Hall
  • Nouveauté : DS Automobiles lance DS 7 Edition Atlas pour le marché marocain
  • Nouveau Fiat Doblo : la polyvalence en version 7 places
  • Brèves Auto

MAGAZINE

  • Brèves Culture

Vous aimerez aussi

Challenge N° 1023 • Du 24 au 30 juillet 2026

Challenge N° 1022 • Du 17 au 23 juillet 2026

Challenge N° 1021 • Du 10 au 16 juillet 2026

Challenge N° 1020 • Du 3 au 9 juillet 2026

Challenge N° 1019 • Du 26 juin au 2 juillet 2026

Challenge N° 1018 • Du 19 au 25 juin 2026