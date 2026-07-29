Entreprises: Infobip et Orange améliorent l’offre Smart Message

Infobip, plateforme mondiale de communication cloud, et Orange Maroc annoncent le renforcement de leur partenariat autour de Smart Message Plus, une nouvelle version de l’offre Smart Message de l’opérateur télécoms, destinée à accompagner les entreprises dans la digitalisation de leur relation client et dans le déploiement d’interactions plus fluides, cohérentes et personnalisées sur l’ensemble des canaux.

En s’appuyant sur les technologies CPaaS et SaaS d’Infobip, Smart Message Plus enrichit l’offre existante d’Orange Maroc en intégrant de nouveaux canaux digitaux, notamment WhatsApp, l’e-mail et les réseaux sociaux. Les entreprises peuvent ainsi centraliser et piloter l’ensemble de leurs interactions clients depuis une plateforme unique.

Cette évolution répond aux nouveaux enjeux auxquels les entreprises sont confrontées, dans un contexte marqué par des attentes croissantes en matière de personnalisation, de réactivité et de continuité des échanges. Smart Message Plus leur permet de concevoir des parcours clients plus fluides, d’automatiser leurs communications et d’interagir avec leurs clients sur les canaux qu’ils privilégient.

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Dans le cadre de cette collaboration, Orange Maroc associe sa connaissance du marché national, sa proximité avec les entreprises marocaines et son expertise dans les services digitaux aux capacités technologiques d’Infobip, afin de proposer une solution omnicanale adaptée aux nouveaux usages de la relation client.

Cette offre s’adresse notamment aux entreprises opérant dans les secteurs de la banque et des services financiers, du commerce et de la distribution, de la santé et de l’éducation. Elle couvre de nombreux cas d’usage, parmi lesquels l’envoi de notifications transactionnelles, le déploiement de campagnes personnalisées, le suivi des commandes, l’automatisation des rappels et la gestion de conversations clients en temps réel.

«Notre ambition, chez Orange Maroc, est d’accompagner les entreprises bien au-delà de la connectivité. Avec Smart Message Plus, enrichie par les technologies d’Infobip, nous faisons évoluer notre offre de communication afin de permettre à nos clients de centraliser, d’automatiser et d’orchestrer leurs interactions sur l’ensemble des canaux digitaux, au service d’une expérience client plus fluide et plus engageante », a déclaré Mohamed Bennis, directeur des ventes B2B d’Orange Maroc.

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« Nous sommes heureux d’approfondir notre collaboration avec Orange Maroc autour de Smart Message Plus. Ce partenariat associe la forte présence d’Orange Maroc sur le marché aux capacités omnicanales CPaaS et SaaS d’Infobip, afin d’aider les entreprises à centraliser leurs interactions, à automatiser l’engagement client et à proposer des expériences plus fluides sur les canaux les plus utilisés par leurs clients », a déclaré Matija Ražem, Chief Commercial Telecom Officer d’Infobip.

Au-delà de l’intégration de nouveaux canaux de communication, Smart Message Plus ouvre également la voie à des parcours clients plus intelligents, grâce à l’automatisation, à la personnalisation des interactions et aux capacités d’intelligence artificielle offertes par la plateforme d’Infobip.