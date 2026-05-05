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GITEX Future Health Africa: Orange Maroc, partenaire de la transformation numérique du secteur de la santé

by Challenge CP
written by Challenge CP

À l’occasion de la 1ère édition du GITEX Future Health Africa 2026, qui se tiend du 4 au 6 mai à la Foire Internationale de Casablanca, Orange Maroc participe en tant que Connectivity Partner officiel de cet événement majeur placé sous l’égide du ministère de la Santé et de la Protection Sociale, de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) et de la société Kaoun International.

En tant que Connectivity Partner, Orange Maroc fournit la connectivité haut débit, la fiabilité réseau et les solutions de cybersécurité essentielles au bon déroulement des démonstrations, conférences et échanges entre les participants. Cette position centrale illustre la capacité d’Orange à opérer des infrastructures critiques, socle indispensable à la transformation digitale du secteur de la santé.

« Notre participation au GITEX Future Health Africa 2026 traduit notre conviction que la santé de demain se construira sur des infrastructures numériques résilientes, ouvertes et sécurisées. Chez Orange Maroc, nous mettons notre expertise en IA, cloud, data et cybersécurité au service des médecins, des hôpitaux et des patients. Nous sommes fiers d’être aux côtés du ministère de la Santé, de la FM6SS et de l’ensemble des acteurs privés pour accélérer ensemble la transformation digitale de la santé au Maroc et en Afrique », a déclaré Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc.

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À travers cette participation, Orange Maroc réaffirme son ambition d’être le partenaire technologique de référence du secteur de la santé au Maroc. L’entreprise y démontre son savoir-faire dans quatre domaines clés : l’IA, la data santé, la cybersécurité et le cloud. Ces technologies, combinées à une connectivité de pointe, permettent d’améliorer concrètement les soins, d’optimiser les parcours patients et de libérer du temps médical.

À l’occasion de sa participation au GITEX Future Health Africa 2026, Orange Maroc présente plusieurs cas d’application de ses solutions technologiques, au travers de prises de parole dédiées aux enjeux de transformation numérique du secteur de la santé. Deux illustrations liées à l’intelligence artificielle et à la télémédecine sont plus particulièrement développées.

Intelligence artificielle et données de santé : Live Intelligence au service du patient

Orange Maroc présente, lors d’une prise de parole consacrée aux cas d’usage Data et IA dans le secteur de la santé, l’approche Live Intelligence appliquée aux données de santé. Celle-ci permet d’analyser les données du patient afin d’assister le corps médical dans son travail quotidien. En facilitant le traitement des données, cette approche vise à générer des alertes et des synthèses automatiques, contribuant ainsi à libérer du temps pour les soignants et à recentrer leur activité sur la qualité des soins et la relation avec le patient.

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Télémédecine et téléchirurgie : application avec les acteurs de santé

Orange Maroc illustre l’apport de la télémédecine à travers des expérimentations déjà menées avec succès avec des institutions de santé de renoms, notamment via une première liaison internationale entre la Chine et Casablanca, suivie d’un déploiement au niveau national entre Casablanca et Laâyoune. Ces initiatives ont permis à des experts médicaux d’assister à distance des interventions, démontrant concrètement le rôle des infrastructures numériques dans l’accès aux soins spécialisés.

Ces expérimentations mettent en lumière le potentiel des plateformes de télémédecine sécurisées, permettant à un chirurgien situé dans un centre universitaire de guider une opération à distance, grâce à une connectivité à faible latence, combinée à des solutions cloud et de cybersécurité. Elles contribuent ainsi à réduire les inégalités d’accès aux soins et à rapprocher l’expertise médicale des patients, indépendamment des contraintes géographiques.

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A travers sa participation à cet événement majeur, Orange Maroc démontre sa capacité à déployer des infrastructures numériques fiables, sécurisées et adaptées aux enjeux de la santé de demain et confirme son engagement aux côtés des institutions publiques et des acteurs privés pour accélérer la transformation digitale du secteur de la santé au Maroc et sur le continent africain.

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