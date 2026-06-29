Oracle inaugure à Agadir un hub R&D, le deuxième au Maroc

Oracle, géant mondial de services informatiques et de cloud, a lancé, lundi 29 juin à Agadir, son deuxième hub de recherche et développement (R&D) au Maroc, renforçant ainsi ses investissements dans l’écosystème technologique national et réaffirmant son engagement à développer, depuis le Royaume, des technologies cloud et d’intelligence artificielle de rang mondial destinées aux marchés internationaux.

Le démarrage officiel de cette structure a été donné par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en présence notamment du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, de l’ambassadeur des États-Unis à Rabat, Dave Buchan III, du Wali de la région de Souss-Massa, Saaïd Amzazi, ainsi que Simon de Montfort Walker, vice-président exécutif d’Industry Applications-Oracle.

Avec la région Oracle Cloud Casablanca désormais opérationnelle, une deuxième région cloud prévue à Settat, ainsi que des hubs de R&D implantés à Casablanca et à Agadir, Oracle contribue à bâtir dans le Royaume un écosystème cloud et IA d’une ampleur unique.

En tant que seul grand fournisseur cloud à réunir au Maroc une infrastructure cloud souveraine, l’innovation en intelligence artificielle, la recherche et développement avancée ainsi qu’un investissement d’envergure dans les talents, Oracle participe au positionnement du Maroc comme centre régional d’innovation en IA.

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Cette nouvelle structure s’inscrit dans le prolongement du récent lancement du centre de R&D d’Oracle à Casablanca et marque une nouvelle étape dans la vision portée par Oracle pour faire du Maroc un pôle de référence en matière d’innovation numérique.

« À travers ce nouveau centre de R&D à Agadir, Oracle a choisi de poursuivre et de renforcer sa présence au Maroc. Ce choix confirme que notre pays est aujourd’hui reconnu comme une plateforme crédible, compétitive et attractive pour les activités de recherche et développement ainsi que pour les technologies avancées », a déclaré à cette occasion M. Akhannouch.

« Le Maroc peut également s’appuyer sur un vivier de talents de grande qualité, sur des institutions académiques solides et sur une ambition digitale portée au plus haut niveau de l’État. En développant ses activités au Maroc, en investissant dans notre jeunesse et en consolidant ses capacités d’infrastructure cloud, Oracle joue un rôle apprécié en tant que partenaire économique et stratégique dans la transformation numérique du Royaume », a soutenu le chef du gouvernement

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De son côté, M. Zidane a souligné que « l’inauguration du hub de R&D d’Oracle à Agadir témoigne de l’attractivité croissante de nos régions en tant que destinations privilégiées pour les investissements technologiques à forte valeur ajoutée », notant qu’au-delà de Casablanca, les autres villes du Royaume « s’imposent progressivement comme des pôles d’innovation, de talents et d’excellence numérique, traduisant l’engagement du Maroc en faveur d’un développement territorial équilibré et d’un environnement d’investissement compétitif ».

« Ce nouveau hub créera des opportunités pour des talents marocains hautement qualifiés, renforcera les écosystèmes régionaux d’innovation et contribuera encore davantage à positionner le Maroc comme une destination stratégique pour l’intelligence artificielle, les technologies cloud et la recherche avancée au service des marchés mondiaux. », a-t-il noté.

Le hub R&D d’Agadir aura pour mission de stimuler l’innovation dans plusieurs domaines clés, notamment Oracle Cloud Infrastructure, les applications alimentées par l’intelligence artificielle, les plateformes de données et les solutions sectorielles.

Il ouvrira également de nouvelles perspectives à des ingénieurs, développeurs et chercheurs marocains hautement qualifiés. Ce nouveau hub viendra compléter les opérations d’Oracle à Casablanca en donnant naissance à un réseau d’innovation multi-villes, conçu pour favoriser une collaboration renforcée, élargir l’accès aux talents et consolider la position du Maroc comme destination technologique de référence pour l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe.

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« Après le lancement réussi de notre centre de R&D à Casablanca, l’ouverture du hub d’Agadir reflète la confiance d’Oracle dans les talents exceptionnels du Maroc, dans ses fortes ambitions numériques et dans son écosystème d’innovation en plein essor « , a déclaré, quant à lui, M. Walker.

Et d’ajouter: « le Maroc devient un centre de plus en plus important pour l’innovation technologique, et Agadir donne accès à un vivier de talents dynamique qui aidera Oracle à accélérer le développement de technologies cloud et d’intelligence artificielle de rupture au service de ses clients à travers le monde. »

Le centre de R&D d’Agadir dispose d’espaces de travail collaboratifs modernes, d’environnements de développement avancés et de laboratoires d’innovation dédiés. Ces installations ont été conçues pour soutenir la recherche, l’expérimentation et le développement de produits au sein du portefeuille en pleine expansion d’Oracle dans les technologies cloud et d’intelligence artificielle.