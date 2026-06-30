Mondial 2026: des Lions de l’Atlas héroïques viennent à bout des Pays-Bas

Les Lions de l’Atlas ne lâchent rien. Dominateurs de bout en bout et portés par une détermination sans faille, les Marocains ont fini par faire plier les Pays-Bas au terme d’une rencontre haletante disputée au stade de Monterrey, décrochant leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 aux tirs au but (3-2).

Après avoir procédé à plusieurs changements lors du dernier match de la phase de groupes face à Haïti, Mohamed Ouahbi a, cette fois, reconduit le même onze de départ que celui aligné contre le Brésil et l’Écosse.

L’entame de la rencontre a été calme et prudente de la part des deux équipes. Les Néerlandais ont mis en place un marquage individuel très strict sur Saibari, afin de limiter son influence devant les buts. Repliés, parfois excessivement, dans leur moitié de terrain, les hommes de Ronald Koeman ont choisi de ne pas se découvrir.

Ils ont préféré attendre les Marocains pour procéder en contre-attaque, en s’appuyant sur de longues passes dans le dos de la défense marocaine. Il a fallu attendre la 20e minute pour voir le Maroc se procurer la première véritable occasion de cette première période.

Lire aussi | Mondial 2026: le Maroc retrouve les Pays-Bas là où tout a commencé

Sur un corner parfaitement frappé par Achraf Hakimi, El Aynaoui a placé une tête au premier poteau, mais Bart Verbruggen a réalisé une intervention spectaculaire pour empêcher l’ouverture du score. Quelques secondes plus tard, le capitaine marocain a décoché une puissante frappe du pied droit, une nouvelle fois détournée en corner par le portier néerlandais.

Les Lions de l’Atlas ont ensuite multiplié les offensives dans l’espoir d’ouvrir le score. Lors des dernières minutes de la première période, les coéquipiers de Virgil van Dijk ont pris possession, mais se sont surtout contentés d’échanger de courtes passes au milieu de terrain, sans véritablement inquiéter la défense marocaine.

À une minute de la fin du temps réglementaire de la première période, Micky van de Ven a décoché une puissante frappe du pied gauche, mais Yassine Bounou s’est brillamment interposé pour préserver sa cage inviolée. Le même scénario s’est dessiné dès le début de la seconde période. Une possession largement marocaine face à une équipe néerlandaise toujours aussi attentiste.

À la 52e minute, Achraf Hakimi s’est offert un face-à-face avec le gardien néerlandais, mais sa frappe croisée est passée au-dessus de la cage. Grâce à un Azzedine Ounahi inspiré dans ses passes en profondeur, les Marocains ont menacé à plusieurs reprises le but néerlandais. Contre le cours du jeu, les Pays-Bas vont inscrire le seul but de la rencontre par Gakpo à la 72è minute du jeu.

Lire aussi | Mondial 2026: le Maroc renverse Haïti et file en seizièmes

Plus insistants, plus inspirés dans leur jeu et revigorés par les changements opérés par Mohamed Ouahbi, les Marocains sont finalement parvenus à égaliser grâce à Issap Diop, auteur du but à la première minute du temps additionnel.

Arrivés en prolongations, les Néerlandais ont continué à fermer les espaces, tandis que les Marocains adoptaient une approche plus offensive à la recherche du but de la victoire. Les Lions de l’Atlas ont été tout près de prendre l’avantage, mais Soufiane Rahimi a vu sa frappe repoussée par un portier néerlandais décisif.

Lors de la séance des tirs au but, les Lions de l’Atlas se sont montrés plus efficaces pour décrocher leur billet pour le prochain tour de la compétition face au Canada le 4 juillet à Houston.