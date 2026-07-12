Mondial 2026: les Lions de l’Atlas ont regagné le Royaume

Les Lions de l’Atlas ont regagné le Royaume à l’issue de leur participation à la Coupe du Monde FIFA 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. L’avion de l’équipe nationale a atterri dimanche aux premières heures à l’aéroport Rabat-Salé, en provenance de Boston.

Les coéquipiers du capitaine Achraf Hakimi ont eu droit à un accueil populaire, en dépit de l’heure tardive de leur arrivée. Des dizaines de supporters, de tous les âges, se sont massés aux abords de l’aéroport pour saluer et encourager les joueurs, qui ont signé un parcours honorable malgré l’élimination en quatre de finale face à la France.

L’équipe du Maroc est la seule sélection africaine et arabe à avoir réussi à se hisser à ce stade de la compétition lors de cette édition de la Coupe du Monde, la première à réunir 48 équipes, terminant ainsi le tournoi parmi les 8 meilleures nations du football mondial.

Les Lions de l’Atlas avaient terminé la phase de groupes à la deuxième place avec 7 points, devancée à la différence de buts par le Brésil, leader du groupe, après un match nul contre la Seleção (1-1) et deux victoires face à l’Écosse (1-0) et à Haïti (4-2).

Les hommes de Mohamed Ouahbi se sont ensuite qualifiés pour les huitièmes de finale en battant les Pays-Bas par 3 tirs au but à 2 (1-1 dans le temps réglementaire et après prolongations), avant de poursuivre leur parcours en s’imposant face au Canada par 3 à 0 pour décrocher leur billet pour les quarts de finale.